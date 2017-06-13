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Почти без дождей: прогноз погоды в Амурской области на 15 июня

Почти без дождей: прогноз погоды в Амурской области на 15 июня
Фото: instagram

В Амурской области 15 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только в отдельных районах севера возможны слабые и умеренные дожди с грозами. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура составит 27…32 градуса тепла, местами по северо-востоку – плюс 20…25 градусов.

В Благовещенске рано утром было 14 градусов выше нуля, западный ветер дул со скоростью 2-5 метров в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 28…30 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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