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сегодня, 09:12 0

Первого замглавы Прогресса уволили за нарушение антикоррупционного законодательства

Первый заместитель главы администрации поселка Прогресс Олег Мирошниченко уволен за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Как сообщает прокуратура Амурской области, он вовремя не предоставил сведения о доходах.

Так, Мирошниченко в установленный законодательством срок не предоставил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и несовершеннолетних детей.

По данному факту прокурором Райчихинска было внесено представление. 12 мая в администрации Прогресса прошло заседание, на котором действия Мирошниченко были признаны незаконными.

Распоряжением главы Прогресса от 29 мая Мирошниченко был уволен с муниципальной службы.

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#закон

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