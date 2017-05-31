15 июня для движения в Благовещенске закроют участок улицы Зейской

В связи восстановлением элементов благоустройства в рамках реконструкции коллектора в период с 15 по 25 июня будет перекрыт участок улицы Зейской между Артиллерийской и Загородной. По этой же причине для автомобилистов недоступна Больничная между Зейской и Амурской. Здесь работы продлятся до 19 июня.

Открыть для движения 15 июня должны участок улицы Калинина между Ленина и Зейской. Здесь проводили аварийно-восстановительные работы на водопроводе. 16 июня работы закончат в районе дома № 60 на улице Кольцевой, где из-за ремонта кабельной линии перекрывали треть проезжей части.

Из-за ремонта тепломагистрали полностью перекрыты для движения улица Амурская между Мухина и Артиллерийской и улица Горького между Калинина и Комсомольской.

Работы по устройству ливневой канализации в настоящее время проходят на Загородной и Чайковского. А дорожное полотно ремонтируют на Нагорной, Пролетарской, Горной и Пограничной.

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#строительство #транспорт

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Нино Кохреидзе