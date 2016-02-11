Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость
сегодня, 21:11 0

Под Благовещенском грузовик наехал на внедорожник (видео)

Под Благовещенском грузовик наехал на внедорожник (видео)
Фото: instagram.com, blag_dtp

В среду, 14 июня, в соцсетях опубликовали видео ДТП с участием внедорожника и грузовика полным кузовом песка. Происшествие случилось на Новотроицком шоссе, на повороте на село Чигири Благовещенского района.

На видео можно рассмотреть, как джип, ехавшей по чигиринской ветке, попытался сделать полный разворот и поехать обратно. Во время этого маневра внедорожник выехал на основное шоссе. В это время по Новотроицкой трассе в сторону Благовещенска на высокой скорости ехал грузовик. Водитель попытался уклониться от столкновения с внезапно появившимся джипом. Но машины столкнулись, и грузовик несколько метров протащил джип по трассе.

Просмотров всего: 11

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Амурской области во время несчастного случая пострадали сразу восемь человек

сегодня, 20:58
Происшествия

В Магдагачинском районе нашли боеприпас от РПГ-7
Происшествия 10

У Александра Сакании арестовали имущество на 29 миллионов рублей
В России и мире 2

На Урале четырёхлетний мальчик 4 дня блуждал в лесу