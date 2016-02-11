Под Благовещенском грузовик наехал на внедорожник (видео)

Фото: instagram.com, blag_dtp

В среду, 14 июня, в соцсетях опубликовали видео ДТП с участием внедорожника и грузовика полным кузовом песка. Происшествие случилось на Новотроицком шоссе, на повороте на село Чигири Благовещенского района.

На видео можно рассмотреть, как джип, ехавшей по чигиринской ветке, попытался сделать полный разворот и поехать обратно. Во время этого маневра внедорожник выехал на основное шоссе. В это время по Новотроицкой трассе в сторону Благовещенска на высокой скорости ехал грузовик. Водитель попытался уклониться от столкновения с внезапно появившимся джипом. Но машины столкнулись, и грузовик несколько метров протащил джип по трассе.

Просмотров всего: 11

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Василий Кленин