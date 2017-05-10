Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:58 0

В Амурской области во время несчастного случая пострадали сразу восемь человек

В Приамурье увеличилось количество несчастных случаев на работе. В этом году их зарегистрировано уже 57. Лидеры в списке травмоопасных направлений – строительство и добыча полезных ископаемых.

«Один несчастный случай, в котором пострадали восемь работников, один из них несчастный случай со смертельным исходом, один пострадавший получил тяжелые повреждения здоровья и шесть работников с легкими повреждениями», – рассказала государственный инспектор труда Екатерина Чубыкина.

За последние пять месяцев трудовая инспекция провела более 400 проверок и вынесла в 80 раз больше предупреждений, чем в прошлом году. Основные нарушения касаются оплаты и охраны труда. Это невыплаты больничных листов, неполные расчеты при увольнении и нарушения при оформлении трудовых договоров. Сумма административных штрафов в отношении работодателей за 5 месяцев составила около 10 миллионов рублей.

Просмотров всего: 176

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Под Благовещенском грузовик наехал на внедорожник (видео)
Происшествия

В Магдагачинском районе нашли боеприпас от РПГ-7
Происшествия 10

У Александра Сакании арестовали имущество на 29 миллионов рублей
В России и мире 2

На Урале четырёхлетний мальчик 4 дня блуждал в лесу