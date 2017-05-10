В Амурской области во время несчастного случая пострадали сразу восемь человек

В Приамурье увеличилось количество несчастных случаев на работе. В этом году их зарегистрировано уже 57. Лидеры в списке травмоопасных направлений – строительство и добыча полезных ископаемых.

«Один несчастный случай, в котором пострадали восемь работников, один из них несчастный случай со смертельным исходом, один пострадавший получил тяжелые повреждения здоровья и шесть работников с легкими повреждениями», – рассказала государственный инспектор труда Екатерина Чубыкина.

За последние пять месяцев трудовая инспекция провела более 400 проверок и вынесла в 80 раз больше предупреждений, чем в прошлом году. Основные нарушения касаются оплаты и охраны труда. Это невыплаты больничных листов, неполные расчеты при увольнении и нарушения при оформлении трудовых договоров. Сумма административных штрафов в отношении работодателей за 5 месяцев составила около 10 миллионов рублей.

Просмотров всего: 176

#происшествия

распечатать

Василий Кленин