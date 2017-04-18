ФК «Белогорск» не будет участвовать в III дивизионе первенства России по футболу

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Футбольный клуб «Белогорск» отказывается от участие от участие в дальневосточном первенстве. Об этом сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков на встрече с болельщиками. «Нет смысла играть в таком недочемпионате», – высказался градоначальник, имея в виду, что в 2017 году в первенстве III дивизиона согласились играть только пять команд.

«16 марта я принял участие в совещании, который провел Дальневосточный футбольный союз. Тогда президенту ДФС были высказаны серьезные опасения, связанные с проведением чемпионата в сезоне 2017 года, и острой необходимостью реформирования футбола Дальнего Востока. Об этом мы уже говорим три года подряд, но ситуация не меняется. К сожалению, опасения подтвердились, – рассказал глава Белогорска. – Дальневосточные команды отказываются играть».

Как рассказал начальник команды Борис Литвинов, в настоящее время на III дивизион Дальнего Востока, не считая ФК «Белогорск», заявились всего четыре команды: «Ноглики» (Ноглики), «Сахалин-М» (Южно-Сахалинск), РСДЮФШ (Нерюнгри) и «Луч-Энергия» (Владивосток). Предполагалось, что играть пять команд будут в четыре круга.

«Еще тогда, в марте, я сказал, что, если в сезоне 2017 года будет играть меньше шести команд, то ФК «Белогорск» не примет участие в первенстве, – напомнил Станислав Мелюков. – Решение принято. ФК «Белогорск» берет в III дивизионе 2017 года «академический отпуск». Нет смысла играть в таком недочемпионате. Как бы ни было тяжело принимать это решение, оно – правильное и оправдано той ситуацией, которая сложилась в дальневосточном футболе сегодня. Смотреть игру одних и тех же команд четыре раза подряд смысла нет».

«В то время, когда страна на пороге чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году, это просто никуда не годится! – высказался болельщик Иван Горшков. – Мы были с нашей командой от Читы до Сахалина. Так, как посещают футбольные матчи у нас, в Белогорске, еще надо поискать. Мы любим футбол. Очень переживаем, что он умирает, в то время как Президент России уделяет такое внимание Дальнему Востоку».

Станислав Мелюков отметил, что футбольный клуб продолжит участие в чемпионате Амурской области. Кроме этого, как победитель Кубка Дальнего Востока-2017, он подтверждает свое участие в Кубке России по футболу, сообщает пресс-служба администрации Белогорска

Просмотров всего: 47

#Белогорск #спорт

распечатать

Василий Кленин