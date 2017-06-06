Семерых детей в Благовещенске будут учить говорить на средства гранта

Благотворительная организация «Открытый мир» выиграла грант на логопедический курс для детей-инвалидов – 72 тысячи рублей. На эти деньги бесплатно его пройдут только семеро детей-инвалидов, от 3 до 13 лет, которые так и не научились говорить.

На первом, вводном занятии дети знакомятся с педагогами и друг другом. Следующие пять недель с ними будут работать логопеды. Среди ребят – дети с синдромом Дауна, аутизмом, которые с годами так и не научились говорить. Произносить они могут только звуки и слоги. Логопед Ольга Ищенко надеется улучшить их навыки. В коррекционной педагогике она уже 23 года.

«В рамках моей программы предстоит научить элементарному. Это дыхательная, артикуляционная гимнастика при помощи разных распевок, компьютерных программ. Будем пытаться вызвать звуки: гласные, согласные. У всех по-разному: у кого-то слова, у кого-то только звуки. Но дети все неговорящие», – пояснила Ольга Ищенко.

Посещать курс семь человек будут бесплатно. Это за счет гранта, который благотворительная организация «Открытый мир» получила от министерства внутренней и информационной политики. С каждым ребенком будут заниматься индивидуально. Помогут в этом студенты-логопеды БГПУ.

«В течение всего проекта ребятишкам будут даваться домашние задания, которые им с родителями предстоит выполнять дома. И точно также у нас будет накапливаться наша папка. также студенты логопеды будут заниматься с детьми. Всю информацию они будут описывать и складывать в эту папку», – рассказала председатель общественной организации детей-инвалидов «Открытый мир» Татьяна Радькова.

Курс пройдут дети от 3 до 13 лет. Каждое занятие будет длиться не более 30 минут. В игровой форме. Чтобы дети не уставали и занимались с энтузиазмом.

«Нам хорошо, нам понравилось. Анюта в принципе ходит и на другие занятие. Для неё это не ново. В принципе, любое занятие, которое направлено на развитие наших детей – в принципе это всегда хорошо», – поделился впечатлениями отец ребенка Александр Прагнимак.

Проводить курс общественникам приходится в квартире. Тесновато, но выбора у них нет. Они не раз обращались к городским и областным властям, чтобы им выделили помещение. Но до сих пор снимать его приходится за свой счет.

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#дети #здоровье #соцзащита

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Василий Кленин