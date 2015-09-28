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В Амурской области планируют создать бизнес-инкубатор

В Амурской области планируют создать бизнес-инкубатор

Создание бизнес-инкубатора, упрощение получения разрешения на строительство, а также ускорение периода регистрации фирм – с упором именно на эти цели в Приамурье хотят развивать сферу предпринимательства. Эти вопросы обсудили власти региона, амурские бизнесмены и налоговая служба.

Амурская область вошла в список регионов, показавших наибольшую динамику, переместившись на 31 позицию вверх в рейтинге инвестиционной привлекательности. Несмотря на то, что регионы-лидеры укрепили свои позиции, Приамурье поднялось на 47 место из 85-ти, тем самым улучшив как внешнюю, так и внутреннюю динамику.

«Мы очень серьезно продвинулись в регуляторике. Это снижение административных процедур. Мы снизили сроки получения разрешения на строительство, постановки на кадастровый учет земельных участков. Мы снизили количество дней для регистрации предприятий», – пояснила Светлана Балова.

По словам руководителя дальневосточного представительства агентства стратегических инициатив Ольги Куриловой, главная задача – показывать динамику и развитие, потому как, регионов в стране 85 и лидер рейтинга Татарстан каждый год все больше задает темп.

«Амурской области необходимо продолжить работу по получению разрешений на строительство. Это очень важная история. Второй показатель, один из важных – это наличие бизнес-инкубатора, для того, чтобы молодые предприниматели могли с какой-то площадки стартовать. Дальше это, конечно, очень важный показатель – электросети», – добавила Ольги Курилова.

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#областная власть #экономика

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    42 минуты назад

    оно нам надо?

  • full

    full
    22 минуты назад

    Этих инкубаторов уже с десяток напланировали за двадцать лет. Толку то?

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