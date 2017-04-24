Наездники с Дальнего Востока впервые съехались в Благовещенск на соревнования (фото)

В Благовещенск съехались лошади и их наездники из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области. Двуногие и четвероногие спортсмены уже готовятся чемпионату и первенству Дальнего Востока по конному спорту, который в Приамурье проводится впервые. Главный приз соревнований – годовалый жеребенок буденновской породы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», чемпионат и первенство Дальнего востока по конному спорту стартуют в пятницу, 16 июня. Лошади и всадники будут соревноваться в конкуре и преодолевать препятствия высотой от 60 до 130 сантиметров. Этот вид конного спорта – самый зрелищный, он включен в программу Олимпийских игр.

На соревнованиях ожидается не менее 80 участников. Дольше всего пришлось добираться сахалинским спортсменам. Выступать они будут на чужих лошадях. А вот всадники из Хабаровского и Приморского краев коней привезли с собой.

«Это мерин, зовут его Пломбир. по росту он входит в класс пони, 147 сантиметров в холке. Достаточно темпераментный, конь-настроение, если он не хочет делать – он не будет делать, – рассказал о своем коне хабаровская спортсменка Екатерина Юдейките. – Он любит сахар, все карманы он проверит перед тренировкой, он может обидеться».

Среди участников – именитые спортсмены. Хабаровчанка Татьяна Кузнецова вместе с жеребцом по кличке Ланзар два года назад в Москве выиграла чемпионат Центрального федерального округа по выездке. Этот вид конного спорта называют самым элегантным. Конь полностью подчиняется своему хозяину. Исполняет сложные движения, добиться которых можно только специальными тренировками.

«Тут дело не в морковке и не в сухарике, – признается Татьяна. – Конечно, вкусняшки тоже хорошо, и я угощаю, но тут главное язык жестов, мы своим телом подаем лошади различные команды, очень тонкие, и она их понимает и выполняет. Мы приехали просто на показательные выступления, подготовили кюр новый в подарок клубу «Аллюр». Его еще называют фристайл, это произвольная программа под музыку, очень красиво».

На соревнования такого уровня Амурская область не заявлялась еще ни разу. Для амурской федерации конного спорта это большое событие. Судить спортсменов будут судьи всероссийской и первой категории, из регионов Дальнего Востока и Москвы. Здесь же они будут проводить семинары для дальневотсочников. Победители чемпионата смогут принять участие в соревнованиях следующего уровня.

«Это идет отбор на летнюю спартакиаду учащихся, которая пройдет в июле в Москве. И те, кто выиграют конкур 130 и 120, должны поехать на эту спартакиаду для поддержания статуса нашего округа», – пояснила президент федерации конного спорта Амурской области Лариса Грушевская.

Главный приз, который достанется победителю соревнований, в «Аллюр» привезли только вчера. Годовалый жеребенок появился на свет в Тамбовском районе, в агрофирме «Партизан». Это конь буденновской породы. Такая порода считается спортивной. Кому достанется пока безымянный жеребенок, покажут итоги соревнований. В пятницу и в субботу в «Аллюре» ждут всех желающих увидеть самый зрелищный вид конного спорта.

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Василий Кленин