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В Магдагачинском районе нашли боеприпас от РПГ-7

В Магдагачинском районе нашли боеприпас от РПГ-7
Фото: ganesss.blogspot.ru

Во вторник, 13 июня, в Магдагачинском районе нашли боеприпас от РПГ–7. В Амурский центр ГЗ и ПБ сообщили, что учебный выстрел обнаружили на территории базы ООО «Газ Регион», которая располагается в трех километрах от поселка Магдагачи. Сотрудники полиции изъяли находку.

В тот же день в Благовещенске, в районе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу улица Зейская, 36/6 произошел порыв трубы холодного водоснабжения. В результате отключили водопровод у потребителей в четырех многоквартирных жилых домах: улица Пушкина, 41, 43, улица Зейская, 36, 36/6. В них проживает 915 человек, из них 258 детей.

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#происшествия

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