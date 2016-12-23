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сегодня, 17:50 10

У Александра Сакании арестовали имущество на 29 миллионов рублей

У Александра Сакании арестовали имущество на 29 миллионов рублей

У учредителя СК «Городок» Александра Сакании арестовано имущество на сумму 29 миллионов рублей. Амурские следователи наложили арест для обеспечения исполнения приговора. Сейчас продолжается расследование уголовного дела по растрате средств дольщиков строительной компании «Городок», а также – невыплате зарплаты.

Следственные органы СК РФ обвиняют учредителя ООО «Строительная компания "Городок"» Александра Саканию в невыплате заработной платы и растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному. А директора ООО «Строительная компания "Городок" Анатолия Попова обвиняют в выплате заработной платы в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда и растрате.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», уголовное дело отношении бывшего депутата Благовещенской городской Думы Александра Сакании возбудили в декабре 2016 года. Его обвинили в растрате денег дольщиков и невыплате зарплаты, а затем поместили под домашний арест. Компания «Городок» обанкротилась, и ее имущество выставили на торги. Выручить удалось более 600 тысяч рублей, при этом долг перед кредиторами – более 300 миллионов.

По данным следствия, Александр Сакания как учредитель дал указание директору СК «Городок» Попову не финансировать производство всех работ, необходимых для завершения строительства многоквартирного жилого дома в селе Чигири Благовещенского района. А вверенные дольщиками деньги направить в пользу контрагентов компании, деятельность которых не связана со строительством данного дома. В результате нецелевое расходование средств превысило 56 миллионов рублей, строительство жилого дома было приостановлено. Экономическая судебная экспертиза определила конкретные цели и точную сумму растраченных Саканией и Поповым денежных средств.

Кроме этого, по указанию Александра Сакании с января 2014 года по декабрь 2015 года работникам «Городка» выплачивалась зарплата в размере ниже минимального размера оплаты труда.

В целях обеспечения исполнения приговора следствием наложен арест на имущество Сакании на сумму более 29 миллиона рублей и Попова – на сумму более 4,8 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Просмотров всего: 1561

#криминал #происшествия #строительство

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Человек банкрот

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    это на мороженку оставались. лишиле чловека сладкого. как ему щас наверное тяжело- ай-яй-я.(((

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    КРЯ!!!

    это на мороженку оставались. лишиле чловека сладкого. как ему щас наверное тяжело- ай-яй-я.(((



    А основное тогда, где?

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Еще не факт , что его отберут, реализуют.. сейчас найдутся малолетние дети на иждивении, бабушки престорелые и тд..

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...почему упоминают только Саканию?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    михалыч 2015

    ...почему упоминают только Саканию?



    А кого упоминать?)))) СамогО, что ли ?)))

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...остальных учредителей.

  • Питерский

    Питерский
    21 минута назад

    Генерал пока неприкосновенный .Сначала халуи в размен.

  • full

    full
    19 минут назад

    Питерский

    Человек банкрот



    Почему сразу человек?

  • Питерский

    Питерский
    13 минут назад

    full

    Питерский

    Человек банкрот



    Почему сразу человек?



    Имущество физ лица арестованно для последующей реализации как я понял.

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