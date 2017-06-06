Благовещенцы рассказали, какой вопрос они задали бы Владимиру Путину

В четверг, 15 июня, пройдет очередная прямая линия с президентом России. В 15-й раз жители страны готовят свои вопросы и будут пытаться в этот день дозвониться главе государства, чтобы их задать. Корреспондент «Альфа-канала» узнал, что хотели бы спросить у Владимира Путина благовещенцы.

«Я, наверное, как мама маленького ребенка хотела бы уточнить о пособиях. Почему зарплата, например, госслужащего в Москве, депутата составляет 200-300 тысяч, а мое пособие на ребенка всего 325 рублей. Что я могу купить на эти деньги в месяц?» – сказала горожанка.

«Когда образование изменится к лучшему?» – добавил прохожий.

«Останется ли он еще на посту президента?» – отметила девушка.

«Медицина интересует. Говорится, что она бесплатная, а она у нас платная вся. Этот вопрос, наверное, больше всего волнует», – поделилась благовещенка.

«Никакого. У меня нет вопросов. Нет желания», – высказался мужчина.

«Если честно, никакого нет вопроса. Я не вижу смысла задавать вопросы, на которые все равно ответа особо не получишь», – добавила еще одна прохожая.

«Когда уровень жизни поднимется на более высокий уровень?» – задала вопрос девушка.

«Про наши дороги российские, которых просто нет. Есть федеральная дорога, остальных нет», – отметил мужчина.

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#жизнь #российская власть

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Екатерина PL