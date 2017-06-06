Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:51 1

Благовещенцы рассказали, какой вопрос они задали бы Владимиру Путину

В четверг, 15 июня, пройдет очередная прямая линия с президентом России. В 15-й раз жители страны готовят свои вопросы и будут пытаться в этот день дозвониться главе государства, чтобы их задать. Корреспондент «Альфа-канала» узнал, что хотели бы спросить у Владимира Путина благовещенцы.

«Я, наверное, как мама маленького ребенка хотела бы уточнить о пособиях. Почему зарплата, например, госслужащего в Москве, депутата составляет 200-300 тысяч, а мое пособие на ребенка всего 325 рублей. Что я могу купить на эти деньги в месяц?» – сказала горожанка.

«Когда образование изменится к лучшему?» – добавил прохожий.

«Останется ли он еще на посту президента?» – отметила девушка.

«Медицина интересует. Говорится, что она бесплатная, а она у нас платная вся. Этот вопрос, наверное, больше всего волнует», – поделилась благовещенка.

«Никакого. У меня нет вопросов. Нет желания», – высказался мужчина.

«Если честно, никакого нет вопроса. Я не вижу смысла задавать вопросы, на которые все равно ответа особо не получишь», – добавила еще одна прохожая.

«Когда уровень жизни поднимется на более высокий уровень?» – задала вопрос девушка.

«Про наши дороги российские, которых просто нет. Есть федеральная дорога, остальных нет», – отметил мужчина.

Просмотров всего: 479

#жизнь #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    не смысла задавать вопрос человеку который говорит одно, а делает другое.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 20

В Благовещенске продается самый дорогой особняк
В России и мире

Деми Мур потеряла передние зубы в результате «национального недуга»
Власть 23

Путин: государство никак не контролирует СМИ в России
Общество

«Тачки 3», «Очень плохие девчонки», «Весь этот мир»: кинопремьеры недели