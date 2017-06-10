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Впервые за 15 лет у жителей Свободного появилась летом горячая вода

Впервые за 15 лет у жителей Свободного появилась летом горячая вода

В летний период в Свободном, как и во многих других городах Приамурья, вместе с окончанием отопительного сезона пропадала и горячая вода в кранах. Такая ситуация наблюдалась последние 15 лет. В этом году главе Свободного впервые удалось решить проблему.

«Главой поставлена задача обеспечить город горячей водой, как положено по нормативам, и мы с ней справляемся. Отключения будут только по две недели на проведение необходимых ремонтных работ, как ранее и объявлялось», – сообщил директор ООО «Тепловые сети Орлиный» Николай Радкевич.

Сейчас котельные и предприятия ЖКХ проводят плановые работы по подготовке к отопительному сезону, ремонтируют теплосети. На днях закончили ремонт теплотрассы на улице Зейской, в ближайшее время приступят к ремонту 80 метров теплотрассы на улице Шевченко. Коммунальщики обещают выполнить работы вовремя.

Областное министерство ЖКХ пообещало свободненским коммунальщикам оказать поддержку в случае необходимости. «Сейчас на подходе ещё 30 тысяч тонн угля. В сентябре к началу отопительного сезона у нас должен быть нормативный запас в 46 тысяч тонн угля и 1 200 тонн мазута», – добавил Николай Фёдорович.

Свободненцы переживают, что горячая вода, впервые за многие годы появившаяся в квартирах в летний период, всего лишь предвыборный ход исполняющего обязанности главы города Юрия Романова.

«Мы ещё весной на одном из первых совещаний после моего назначения обсуждали с коммунальщиками наши возможности. И, в принципе, у нас всё складывалось, чтобы этой услугой город обеспечивать, как положено. Ведь горячая вода в наше время — это не чья-то прихоть, а обычная жилищно-коммунальная услуга, за которую потребители платят. Значит, и обеспечивать ею необходимо в полном объёме, ведь мы в 21-м веке живём. Тем более что Свободный стал городом президентского внимания, здесь приходят крупные современные производства, разработан долгосрочный план социально-экономического развития города. И мы со своей стороны теперь постоянно должны соответствовать современным требованиям и повышать качество жизни свободненцев», – прокомментировал Юрий Романов.

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#ЖКХ #Свободный

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Комментарии
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  • чтоикак

    чтоикак
    1 час назад

    Странно. В прошлом году в Свободном впервые за пару десятков лет дали летом горячую воду. В прошлом, не в этом. Так тогда радовалась.

  • vertex

    vertex
    58 минут назад



    Свободненцы переживают, что горячая вода, впервые за многие годы появившаяся в квартирах в летний период, всего лишь предвыборный ход исполняющего обязанности главы города Юрия Романова.



    Наученные свободненцы)))

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    37 минут назад

    а за чем летом горячая вода в свободном?

  • Я сама

    Я сама
    34 минуты назад

    чтоикак

    Странно. В прошлом году в Свободном впервые за пару десятков лет дали летом горячую воду. В прошлом, не в этом. Так тогда радовалась.



    Это правда. Прошлым летом была горячая вода, за исключением трёх "ремонтных" недель.

  • Я сама

    Я сама
    32 минуты назад

    Сергей Сергеевич

    а за чем летом горячая вода в свободном?



    А за ТЕМ, чтобы была...

    Отключите кто-нибудь Сергею Сергеевичу горячую воду, он не знает что с ней делать...

  • mag_28

    mag_28
    7 минут назад

    От всей души хочется поздравить жителей г. Свободный!

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