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Очевидцы: в Благовещенске грузовики возят песок к храму через детскую площадку

Очевидцы: в Благовещенске грузовики возят песок к храму через детскую площадку

Жители дома № 246Б по улице Зейской в Благовещенске столкнулись с неожиданной проблемой. По их словам, через детскую площадку при доме начали ездить грузовые КамАЗы с песком, который предназначен для одного из храмов.

Жительница дома Наталья рассказала ИА «Амур.инфо», что грузовики здесь начали ходить в среду, 14 июня. Изначально предполагалось, что это продлится недолго, однако сроки увеличились.

«Они сначала хотели за один день все это сделать, по информации от водителя. Потом прораб говорил про три дня, а теперь речь о том, что потребуется неделя», – говорит горожанка.

Для того чтобы грузовые машины могли проехать, отметила Наталья, рабочие разобрали вход на детскую площадку, а также демонтировали некоторые детские сооружения.

Когда жители дома вышли на площадку и стали возмущаться, к ним вышел договариваться прораб. Потом, со слов Натальи, явился один из служителей церкви, который пообещал, что «постарается все восстановить».

Сейчас дети вынуждены соседствовать с грузовиками или сидеть дома. На площадке стало опасно гулять, бегать, подчеркнула горожанка.

Иеромонах Венедикт (Калинин), ключарь собора Благовещения Пресвятой Богородицы, находящегося на Релочном переулке, 15, рассказал ИА «Амур.инфо», что песок предназначается для их собора. Он опроверг сведения, что для проезда машин был разобран вход на детскую площадку и демонтированы некоторые сооружения.

«Мы использовали придомовую территорию для проезда транспорта. Демонтировали только забор, который относится к собственности собора. Саму детскую площадку и никаких сооружений мы не трогали», – рассказал Венедикт.

Он пояснил, что песок предназначен для работ по реконструкции на территории собора. Грузовики возле дома № 246Б по Зейской будут курсировать до вечера пятницы, 16 июня.

Просмотров всего: 751

#дети #религия #строительство

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Ну и что, что через детскую площадку? Они же к ХРАМУ везут.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    А какая разница какую они там территорию задействовали - хоть придомовую, хоть наддомовую. Факт проезда по чужой собственности без согласования есть? жильцы могут "ежей" на дорогу пару штук кинуть и сидеть рядом семки грызть.

  • Local

    Local
    2 часа назад

    Территория придомовая? Придомовая. Не прихрамовая? Не прихрамовая. Что и озвучил ключарь. Вот и весь сказ.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    КРЯ!!!

    А какая разница какую они там территорию задействовали - хоть придомовую, хоть наддомовую. Факт проезда по чужой собственности без согласования есть? жильцы могут "ежей" на дорогу пару штук кинуть и сидеть рядом семки грызть.



    Вполне.

  • Алекс К

    Алекс К
    24 минуты назад

    угу. приедут крепкие ребята с кадилами и всем наваляют,кадилами жЭ.

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