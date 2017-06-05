На Урале четырёхлетний мальчик 4 дня блуждал в лесу
На Урале четверо суток искали потерявшегося в лесу ребёнка. Четырёхлетний малыш пропал во время отдыха с родителями на природе в субботу, 10 июня. Всё это время мальчик блуждал в лесу в полном одиночестве, сообщает ТАСС.
В поисках ребёнка приняли участие более 500 человек – спасатели, волонтеры, полицейские, водолазы, кинологи. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты. В итоге спасательно-разыскная операция увенчалась успехом: ослабевший мальчик был найден живым.
«Сегодня одна из групп, прочёсывающих местность, обнаружила ребёнка. Это произошло около болота, в районе ЛЭП. Мальчик в измождённом состоянии. Необходима эвакуация вертолётом в больницу. Полицейские и сотрудники МЧС сейчас занимаются организацией этой операции», – сообщил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
Как сообщали СМИ, маленький Дима пропал утром в субботу, 10 июня, на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоёма, а затем отправился с отцом за дровами. По пути мальчик захотел вернуться к маме, и мужчина спокойно отпустил его.
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