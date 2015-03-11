В Благовещенске продается самый дорогой особняк

В областном центре Приамурья выставлен на продажу частный пятиэтажный дом стоимостью 165 миллионов рублей. Как говорит владелец элитного жилья, особняк стал обузой для семьи. Построенный около десяти лет назад коттедж предназначался для проживания трех родственных семей и офисов, сейчас же большинство комнат пустует.

Дом принадлежит предпринимателю Сергею Кондакову, его семья поселилась в особняке в 2008 году. Первый этаж занял Сергей Александрович с женой, второй отдали семье дочери, третий – сына. В каждой квартире – по пять комнат и по три санузла. Остальные два этажа предназначались под офис.

В то время Сергей Кондаков был одним из крупнейших игроков на внешнеэкономическом рынке области. Обороты его компании составляли едва ли не половину всех импортных товаров, которые были привезены на территорию региона. Затем дела пошли на спад. И теперь в пятиэтажной махине, по сути, занято всего два этажа – там живут семьи самого Кондакова и его дочери. Остальные помещения пустуют. Сейчас владельцы пытаются продать построенный некогда с любовью особняк и мечтают о небольшом уютном доме.

Корреспондент Амур.life побывал в элитном доме, пообщался с его владельцем и узнал, во сколько обходится содержание такого особняка, а также что произошло с бизнесом Кондакова несколько лет назад. Подробный материал со множеством фотографий можно прочитать на Амур.life.

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#жизнь #строительство

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Екатерина PL