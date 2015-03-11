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сегодня, 17:12 21

В Благовещенске продается самый дорогой особняк

В Благовещенске продается самый дорогой особняк

В областном центре Приамурья выставлен на продажу частный пятиэтажный дом стоимостью 165 миллионов рублей. Как говорит владелец элитного жилья, особняк стал обузой для семьи. Построенный около десяти лет назад коттедж предназначался для проживания трех родственных семей и офисов, сейчас же большинство комнат пустует.

Дом принадлежит предпринимателю Сергею Кондакову, его семья поселилась в особняке в 2008 году. Первый этаж занял Сергей Александрович с женой, второй отдали семье дочери, третий – сына. В каждой квартире – по пять комнат и по три санузла. Остальные два этажа предназначались под офис.

В то время Сергей Кондаков был одним из крупнейших игроков на внешнеэкономическом рынке области. Обороты его компании составляли едва ли не половину всех импортных товаров, которые были привезены на территорию региона. Затем дела пошли на спад. И теперь в пятиэтажной махине, по сути, занято всего два этажа – там живут семьи самого Кондакова и его дочери. Остальные помещения пустуют. Сейчас владельцы пытаются продать построенный некогда с любовью особняк и мечтают о небольшом уютном доме.

Корреспондент Амур.life побывал в элитном доме, пообщался с его владельцем и узнал, во сколько обходится содержание такого особняка, а также что произошло с бизнесом Кондакова несколько лет назад. Подробный материал со множеством фотографий можно прочитать на Амур.life.

Просмотров всего: 3624

#жизнь #строительство

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Угольная реклама... Пусть предложит РПЦ,у тех денег много... Да и у хозяев видать денег хватает... Хапнуть хапнули,теперь пупок развязывается...

  • Sypha

    Sypha
    3 часа назад

    Хороший дом. Видно, что с душой хозяин делал.

  • curator

    curator
    3 часа назад

    Дом -то хороший, да где покупатели?

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Любые излишества вредны - и так во всем. А дом хороший, и его надо было построить - хотя бы для того что понять, что для жизни достаточно намного меньше, чем получилось.

  • curator

    curator
    3 часа назад



    У Марика Цукерберга домик поскромнее, намного. А вот личного капиталу- поболее: 57 миллиардов долларов. Поэтому его, содержание домика не напрягает.

  • ИванЛи

    ИванЛи
    2 часа назад

    Домик находится на ул.Амурской и Цокольный этаж в залоге ( практически принадлежит ) АТБ. Хозяева пытаются впарить проблемный обьект.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    ну если человек половину оборота таможни делал, то на тот момент такой дом "обоснован". даже не представляю объемы бизнеса. похвально, что проект сами делали. я сколько раз мимо проезжал, всегда думал, что это какая-то западная компания проектировала. в Москве и под Питером что-то подобное видел. но если хватило ума заработать и построить, то хватит ума и продать, хотя время сейчас не для таких объектов. лет пять назад бы ушел.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    2 часа назад

    дом построить смог, а семью в этом доме приумножить детьми и внуками нет

    вывод - лучше рай в шалаше ))

  • Альби

    Альби
    1 час назад

    Эта...ктонить займёт 165 муликов до получки? Очень нада!!

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Альби

    Эта...ктонить займёт 165 муликов до получки? Очень нада!!



    "Лида, а потом то что будет?"(с) к/ф "Кадриль"

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Лучше не иметь

  • Альби

    Альби
    1 час назад

    Я сама

    Альби

    Эта...ктонить займёт 165 муликов до получки? Очень нада!!



    "Лида, а потом то что будет?"(с) к/ф "Кадриль"



    Ну а что потом? Гостинку там открою с почасовой оплатой номеров, в городе с этим проблема явно...

    Разбогатею, кредиты отдам, долги перед АКС закрою...и заживуууу))

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ......молодец мужик. не сдался. уважаю...

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    >в городе с этим проблема явно

    С мамкой живешь или с женой?)))))))))

  • Альби

    Альби
    1 час назад

    Br35

    >в городе с этим проблема явно С мамкой живешь или с женой?)))))))))



    Я? С женой...

  • Br35

    Br35
    31 минута назад

    >С женой...

    Окай :)

  • Питерский

    Питерский
    28 минут назад

    Хороший дом но не в том месте земного шара.

  • Андревна

    Андревна
    16 минут назад

    Да проблемный дом, куча долгов, приставы как то весной с утра пораньше в калитку колотились. Есть желающие недвижимость за 165 лямов с обременением купить?

  • архивная

    архивная
    6 минут назад

    Зачем такой дом в нищей Амурской области было строить?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 минута назад

    Андревна

    Да проблемный дом, куча долгов, приставы как то весной с утра пораньше в калитку колотились. Есть желающие недвижимость за 165 лямов с обременением купить?



    ...какие проблемы - продаст под контролем приставов,загасит долг. обременения снимут. это только выгодно кредитору.иначе он свои деньги не увидит.

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