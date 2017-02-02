Не все места массового отдыха в Приамурье готовы к купальному сезону

В Амурской области места массового отдыха проходят проверку государственных инспекторов ГИМС МЧС России и сотрудников Роспотребнадзора. Роспотребнадзор проверяет качество воды, а специалисты МЧС оценивают готовность оборудования пляжей. В итоге проверку проходят не все.

Всего на территории Амурской области состоит на учете 12 мест массового отдыха людей на водных объектах и 18 мест для купания детей в детских оздоровительных лагерях. С начала купального сезона освидетельствовано пять мест для купания детей в оздоровительных лагерях и пляж в селе Константиновка, который расположен на левом берегу среднего Амура, это 885 километров реки.

14 июня были проверены еще несколько мест массового отдыха. Спасатели проверкой были удовлетворены, а вот сотрудники Роспотребнадзора одно место не одобрили. Вода в месте массового отдыха не соответствовала микробиологическим показателям. Речь идет о левом берегу реки Амур в Благовещенске в районе от переулка Уралова до ул. Мухина.

Остальные проверяемые сегодня места места проверку прошли. Это левый берег реки Амур от улицы Мухина до Артиллерийской; 6-й километр правого берега реки Зеи в районе переулка Связной; первое Владимировское озеро; поселок Зазейский – первый километр левого берега реки Зеи; ручей Буяновский в поселке Моховая Падь; 42 километр правого берега реки Зеи в селе Белогорье.

В ближайшее время планируется освидетельствование и открытие остальных мест массового отдыха. Так, на следующей неделе проверят 102 километр Зеи – протоку Бурханка в селе Натальино; а также Чигиринское водохранилище. Далее в списке Свободненский и Серышевский районы – берег реки Зеи в районе села Малая Сазанка и Паруновский залив на реке Томь.

Завершится работа по освидетельствованию мест для купания детей в детских оздоровительных лагерях, согласно графику, к 5 июля.

При освидетельствовании мест массового отдыха и пляжей государственные инспекторы ГИМС проверяют наличие спасательного поста, оборудованного в соответствии с требованиями, наличие средств спасения, организацию дежурства матросов-спасателей, прошедших обучение и имеющих допуск, утвержденный график их дежурства, акт проверки водолазами дна водоема.

Спасательные посты должны быть оборудованы наблюдательными вышками, радиостанциями, средствами спасения, биноклями, мегафонами, громкоговорящей радиосвязью, спасательными жилетами, медицинскими аптечками, стендами с правилами поведения на воде, материалами по профилактике несчастных случаев на воде. В местах массового отдыха должны выставляться аншлаги «Купаться запрещено».

Кроме матросов-спасателей, которые дежурят на спасательных вышках в местах массового отдыха и пляжах, в купальный сезон водоемы области в светлое время суток патрулируют спасатели. В Благовещенске зона ответственности спасателей Амурского филиала ДВРПСО – участок реки Зеи от улицы Амурской,1, до Астрахановки, спасателей ПСО Амурского центра ГЗиПБ – второе, третье и четвертое Владимировские озера. Спасатели ПСО управления ГОЧС Благовещенска патрулируют по реке Зее от улицы Амурской, 1, вниз по течению, на Чигиринском и первом Владимировском озерах.

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#МЧС #отдых

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Екатерина PL