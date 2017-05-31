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сегодня, 16:11 0

Деми Мур потеряла передние зубы в результате «национального недуга»

Деми Мур потеряла передние зубы в результате «национального недуга»
Фото: twitter.com

Известная американская актриса Деми Мур рассказала, как в результате стресса потеряла передние зубы. Снимком своей улыбки без одного зуба звезда Голливуда поделилась на шоу Джимми Фэллона, при этом она отметила, что речь на самом деле идёт о двух зубах, передаёт Life.ru.

«Мне бы хотелось сказать, что это случилось, когда я каталась на скейтборде или делала что-нибудь крутое, но мне важно донести правду. Мне кажется, это произошло из-за самого страшного национального недуга – стресса», — призналась Деми Мур.

54-летняя актриса также призналась, что их с Брюсом Уиллисом дочерям очень нравится новая улыбка мамы. По словам девушек, она делает облик Деми «более свойственным человеку».

Как отмечает РЕН-ТВ, актриса сразу обратилась к стоматологу, и ей уже вставили новые зубы.

Деми Мур снялась в таких известных фильмах, как «Привидение», «Несколько хороших парней», «Непристойное предложение», «Разоблачение», «Стриптиз», «Солдат Джейн» и других. В начале 1990-х годов она стала первой актрисой с гонораром более 10 миллионов за фильм в Голливуде, однако в последующие годы из-за коммерческих неудач фильмов её карьера претерпела значительный спад. В 1997 году Мур сыграла одну из ролей в телефильме «Если бы стены могли говорить», которая принесла ей номинацию на премию «Золотой глобус».

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#жизнь #здоровье #кино

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