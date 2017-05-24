Благовещенцам могут снизить налог на имущество на 0,1 % стоимости объектов

Фото: www.blagduma.ru

В четверг, 15 июня на очередном заседании Благовещенской городской Думы депутаты обсудят вопрос снижения налога на имущество физических лиц». Вследствие того, что в области и Благовещенске произошла переоценка кадастровой стоимости имущества, у некоторых горожан налог вырос в несколько раз. Жители областного центра обратились к депутатам.

«В связи с этими обращениями, а также по итогам заседаний советов разного уровня и появилась такая инициатива. Предварительно мы рассмотрели все плюсы и минусы, запросили необходимую информацию, проанализировали ситуацию, – отметил председатель Благовещенской городской Думы Степан Попов. – Размер, на который может снизиться налог, небольшой – с 0,3 до 0,2 % от кадастровой стоимости объектов налогообложения, но для кого-то это будет существенной экономией. При этом мы понимаем, что если будут недополучены доходы по данному налогу, то, возможно, придется рассмотреть вопрос о снижении расходов».

Также в повестке заседания – внесение изменений в бюджет города Благовещенска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Депутатам предстоит перераспределить 566 миллионов 163 тысячи рублей, из которых в форме субсидии предлагается направить на:

– обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 50 миллионов рублей;

– поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 139,6 миллиона рублей;

– осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них – 339,4 миллиона рублей.

Депутаты также перераспределят собственные доходы города: 6,7 миллиона рублей предлагается направить на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Благовещенска; 1,9 миллиона рублей – на организацию двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 260 тысяч рублей – на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Кроме того, на заседании назначат дополнительные выборы депутатов Благовещенской гордумы по избирательным округам № 2, № 3, № 7, № 11, № 16, № 18. Выборы необходимы в связи с тем, что депутаты Анатолий Фесенко, Олег Имамеев, Надежда Багрова, Владимир Кондратьев, Галихан Оспанов и Александр Сакания написали заявления о сложении своих полномочий. 10 сентября пройдут довыборы депутатов по этим округам, сообщает сайт Благовещенской гордумы.

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#гордума #городская власть #налоги

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Василий Кленин