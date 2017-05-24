Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:54 5

Благовещенцам могут снизить налог на имущество на 0,1 % стоимости объектов

Благовещенцам могут снизить налог на имущество на 0,1 % стоимости объектов
Фото: www.blagduma.ru

В четверг, 15 июня на очередном заседании Благовещенской городской Думы депутаты обсудят вопрос снижения налога на имущество физических лиц». Вследствие того, что в области и Благовещенске произошла переоценка кадастровой стоимости имущества, у некоторых горожан налог вырос в несколько раз. Жители областного центра обратились к депутатам.

«В связи с этими обращениями, а также по итогам заседаний советов разного уровня и появилась такая инициатива. Предварительно мы рассмотрели все плюсы и минусы, запросили необходимую информацию, проанализировали ситуацию, – отметил председатель Благовещенской городской Думы Степан Попов. – Размер, на который может снизиться налог, небольшой – с 0,3 до 0,2 % от кадастровой стоимости объектов налогообложения, но для кого-то это будет существенной экономией. При этом мы понимаем, что если будут недополучены доходы по данному налогу, то, возможно, придется рассмотреть вопрос о снижении расходов».

Также в повестке заседания – внесение изменений в бюджет города Благовещенска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Депутатам предстоит перераспределить 566 миллионов 163 тысячи рублей, из которых в форме субсидии предлагается направить на:

– обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 50 миллионов рублей;

– поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 139,6 миллиона рублей;

– осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них – 339,4 миллиона рублей.

Депутаты также перераспределят собственные доходы города: 6,7 миллиона рублей предлагается направить на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Благовещенска; 1,9 миллиона рублей – на организацию двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 260 тысяч рублей – на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Кроме того, на заседании назначат дополнительные выборы депутатов Благовещенской гордумы по избирательным округам № 2, № 3, № 7, № 11, № 16, № 18. Выборы необходимы в связи с тем, что депутаты Анатолий Фесенко, Олег Имамеев, Надежда Багрова, Владимир Кондратьев, Галихан Оспанов и Александр Сакания написали заявления о сложении своих полномочий. 10 сентября пройдут довыборы депутатов по этим округам, сообщает сайт Благовещенской гордумы.

Просмотров всего: 619

#гордума #городская власть #налоги

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    5 часов назад

    Это так поугарали: Размер, на который может снизиться налог, небольшой – с 0,3 до 0,2 % от кадастровой стоимости объектов налогообложения, но для кого-то это будет существенной экономией". Лучше с кадастровой стоимостью разобрались. С какого потолка ее брали, не понятно. Захожу на сайт Росреестра и недоумеваю, почему квартира большей площади и в более новом доме стоит в разы дешевле чем в "хрущевке". Наверное тоже коррупцией попахивает?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 часа назад

    Неужели предпринимателей оставят без внимания? Ведь у них ставка 2%, а не 0,3%.

  • Ivanov5

    Ivanov5
    4 часа назад

    Конечно у предпринимателей оставят прежние 2 %.Это все говорильня депутатов единой россии.Понизили мы налог,чтоб в сми лапшу навешать на уши.В депрессивной Амурской области налог на недвижимость выше чем в Москве.Благодарите за это Кожемяко и Козлова

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Очередной бред местной власти... сначало задрали налог в десятки раз.. а теперь мол снизят на 0.1%.. мол пошли на встречу населению)) сами создают проблему, а потом делают вид, что ее героически решают))..

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Виталий ЗлочевскийНеужели предпринимателей оставят без внимания? Ведь у них ставка 2%, а не 0,3%.


    После круглого стола с Калитой, ничего не решилось, как обычно, все покивали головой, разошлись и забыли, про предпринимателей, а нам приходиться платить..

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

Гендиректора амурской компании обвиняют в уклонении от уплаты 15 миллионов рублей налогов

9 июня, 16:56
Власть 27

СМИ: Благовещенск предлагал Хабаровску забрать троллейбусы бесплатно
Власть 11

В Благовещенске хотят направить 260 тысяч рублей на отлов бездомных собак
Общество 5

Дорожники устраняют провал асфальта на пересечении Мухина и Игнатьевского шоссе