В Приамурье задержали браконьеров с полными рюкзаками медвежатины

В понедельник, 12 июня, в Магдагачинском районе были задержаны трое браконьеров. Рюкзаки злоумышленников были полны медвежатины. Теперь злоумышленникам придется заплатить штраф.

Как сообщает управление по охране животного мира Амурской области, автомобиль «охотников» был остановлен для проверки на дороге, ведущей к реке Уркан. В багажнике машины инспекторы управления обнаружили два больших рюкзака, полных мяса медведя, а также лапы хищника. При этом никаких документов, дающих право на отстрел, у нарушителей не оказалось, а сезон охоты на медведя завершился 31 мая.

«Дорога, на которой был остановлен автомобиль, разделяет территории охотугодий областного общества охотников и рыболовов и Магдагачинского заказника. Есть вероятность, что медведь был добыт на особо охраняемой территории, но задержанные браконьеры этот факт, разумеется, категорически отрицают», – говорит начальник отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области Валерий Погасиенко.

По оценкам специалистов, медведь был некрупным, возрастом около трех лет.

В отношении троих задержанных были составлены административные материалы. Браконьерам придется выплатить штраф до 4 тысяч рублей и компенсировать стоимость незаконно добытого животного – 90 тысяч рублей.

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#животные #происшествия

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Александр Авдеев