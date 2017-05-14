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Почти во всех амурских вузах увеличилась стоимость обучения

Почти во всех амурских вузах увеличилась стоимость обучения
Фото: www.ruscur.ru

В этом году студентам, обучающимся в амурских вузах, придется платить за обучение больше. Стоимость возросла практически во всех высших учебных заведениях, кроме БГПУ. Повышение составило от 5 000 рублей до нескольких десятков тысяч. Дороже всего, как оказалось, знания обходятся в АмГУ.

В Амурском госуниверситете плата за очную форму обучения варьируется от 114 до 194 тысяч рублей в год. Повышение цены на бакалавриат в этом году составило от 5 до 20 тысяч. Заочная форма обучения подорожала примерно на 5 тысяч.

Самые дорогие специальности оказались на факультете дизайна и технологии и инженерно-физическом факультете. Так, обучение на специальности «дизайн» стоит 194 тысячи рублей за год. На втором месте по стоимости (185 тысяч) обучение на специальностях «монументально-декоративное искусство»; «ракетные комплексы и космонавтика»; а также специальность «проектирование производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов».

Самые дешевые специальности стоят 114 тысяч рублей. Практически на каждом факультете, кроме энергетического и инженерно-физического, есть специальности по такой цене.

В ДальГАУ цена обучения зависит еще и от курса обучения. Чем выше курс, тем дешевле стоимость. Самое дорогое обучение на первом курсе стоит 103 тысячи рублей. Такова цена на большинство специальностей. Самые дешевые – 90 200 рублей – это специальности «товароведение» (технологический факультет); «экономика и менеджмент» (финансово-экономический факультет).

В медакадемии также выросла стоимость обучения, и здесь цена тоже зависит от курса. Так, за первый курс на специальностях «лечебное дело» и «педиатрия» студентам придется заплатить 120 тысяч рублей – это на 5 тысяч дороже, чем в прошлом году. Столько же отдадут студенты второго курса АГМА. При том, что в прошлом году второкурсники платили за год 87 500 рублей. Студенты с 3 по 5 курс в этом году заплатят 91 тысячу (в прошлом году на 3 и 4 курсе платили 87 500, а на 5-м – 69 900 рублей). Тем, кто перешел на 6 курс, нужно будет заплатить за обучение 76 тысяч – цена не изменилась с 2016 года.

В БГПУ плату за обучение в этом году не поднимали. Самая дорогая специальность в педагогическом университете – «адаптивное физическое воспитание» (физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья). Стоимость – 178 500 рублей.

Самое дешевое обучение – 108 тысяч рублей. Такая цена установлена на большинстве педагогических специальностей. Непедагогические стоят 121 600 рублей в год – это «экология и природопользование», «информационные системы и технологии», «аналитическая химия».

Просмотров всего: 2154

#вузы

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    #нефигасебе

  • ММС

    ММС
    5 часов назад

    А как с катчеством обучения дела обстоят, повысилось ли оно прямо пропорционально стоимости обучения?!

  • Belka_89

    Belka_89
    5 часов назад

    Плата повышается, бюджетные места сокращаются...

  • Алекс К

    Алекс К
    5 часов назад

    Вы обалдели,100 тысяч за курс?

    Где бесплатное образование??

    Сады платные,школы вот ещё бесплатны,не считая учебников и ремонта с обедами

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    5 часов назад

    Чтобы закончить 5 курсов в АМГУ родителям придется выложить лям рублей. Не хило

  • 55

    55
    4 часа назад

    Неужели Амурстат не врет? Амурчане неплохо зарабатывают, судя по таким расценкам.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    4 часа назад

    Херассе!!! Интересно с чем связано такое повышение? В АМГУ самая дорогая стоимость, а даже корпуса в порядок привести не могут, всё обшарпанное , не ухоженное...

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    Все идет к тому, чтобы в нашей стране меньше было с высшим образованием, а больше рабочих специальностей, а то все имеют диплом ВУЗа, а по специальности не работают, диплом так на всякий случай или для престижа, а настоящих рабочих специальностей не хватает, кто же будет улицы то чистить и вагоны разгружать.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    ММСА как с катчеством обучения дела обстоят, повысилось ли оно прямо пропорционально стоимости обучения?!


    скорее всего качество осталось прежним, но пропорционально выросли зарплаты преподавателей!

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    ММСВсе идет к тому, чтобы в нашей стране меньше было с высшим образованием, а больше рабочих специальностей, а то все имеют диплом ВУЗа, а по специальности не работают, диплом так на всякий случай или для престижа, а настоящих рабочих специальностей не хватает, кто же будет улицы то чистить и вагоны разгружать.


    конечно, у нас же свой путь развития "духовных скреп"! Зачем нам люди с высшим образованием, еще вопросы начнут задавать провокационные? Например: почему в Китай стремится повышать процент высокообразованных людей в своей стране , а мы нет?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Ждем следующей новости. О сокращении бюджетных мест.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    alex 3

    ММС

    А как с катчеством обучения дела обстоят, повысилось ли оно прямо пропорционально стоимости обучения?!



    скорее всего качество осталось прежним, но пропорционально выросли зарплаты преподавателей!



    Увы. Зарплаты преподавателей останутся прежними.



  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    Да здравствует бесплатное образование!!!!!Занавес

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    alex 3

    ММС

    Все идет к тому, чтобы в нашей стране меньше было с высшим образованием, а больше рабочих специальностей, а то все имеют диплом ВУЗа, а по специальности не работают, диплом так на всякий случай или для престижа, а настоящих рабочих специальностей не хватает, кто же будет улицы то чистить и вагоны разгружать.



    конечно, у нас же свой путь развития "духовных скреп"! Зачем нам люди с высшим образованием, еще вопросы начнут задавать провокационные? Например: почему в Китай стремится повышать процент высокообразованных людей в своей стране , а мы нет?



    У нас количество людей с "вышкой" в расчете на 1000 чел. в разы выше чем в поднебесной и иметь высшее образование и быть образованным не одно и тоже, а быть провокатором большого ума не надо.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    ММС

    alex 3

    ММС

    Все идет к тому, чтобы в нашей стране меньше было с высшим образованием, а больше рабочих специальностей, а то все имеют диплом ВУЗа, а по специальности не работают, диплом так на всякий случай или для престижа, а настоящих рабочих специальностей не хватает, кто же будет улицы то чистить и вагоны разгружать.



    конечно, у нас же свой путь развития "духовных скреп"! Зачем нам люди с высшим образованием, еще вопросы начнут задавать провокационные? Например: почему в Китай стремится повышать процент высокообразованных людей в своей стране , а мы нет?


    У нас количество людей с "вышкой" в расчете на 1000 чел. в разы выше чем в поднебесной и иметь высшее образование и быть образованным не одно и тоже, а быть провокатором большого ума не надо.



    По вашей логике кто без "вышки"-провокатор?

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    valdemarushka

    ММС

    alex 3

    ММС

    Все идет к тому, чтобы в нашей стране меньше было с высшим образованием, а больше рабочих специальностей, а то все имеют диплом ВУЗа, а по специальности не работают, диплом так на всякий случай или для престижа, а настоящих рабочих специальностей не хватает, кто же будет улицы то чистить и вагоны разгружать.



    конечно, у нас же свой путь развития "духовных скреп"! Зачем нам люди с высшим образованием, еще вопросы начнут задавать провокационные? Например: почему в Китай стремится повышать процент высокообразованных людей в своей стране , а мы нет?


    У нас количество людей с "вышкой" в расчете на 1000 чел. в разы выше чем в поднебесной и иметь высшее образование и быть образованным не одно и тоже, а быть провокатором большого ума не надо.



    По вашей логике кто без "вышки"-провокатор?



    Уважаемый, следите за мыслью в диалоге между мной и alex 3 ......... быть провокатором большого ума не надо, но и тот кто умен вполне таковым может стать/

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Алекс К

    Вы обалдели,100 тысяч за курс? Где бесплатное образование?? Сады платные,школы вот ещё бесплатны,не считая учебников и ремонта с обедами



    Проклятые коммуняки, выучили бесплатно нынешних заседанцев и прочих эффективных руководителей, которые ни за что не платили никогда, а теперь дерут с населения за все, начиная с рождения и до смерти.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ММС
    alex 3

    ММС

    Все идет к тому, чтобы в нашей стране меньше было с высшим образованием, а больше рабочих специальностей, а то все имеют диплом ВУЗа, а по специальности не работают, диплом так на всякий случай или для престижа, а настоящих рабочих специальностей не хватает, кто же будет улицы то чистить и вагоны разгружать.



    конечно, у нас же свой путь развития "духовных скреп"! Зачем нам люди с высшим образованием, еще вопросы начнут задавать провокационные? Например: почему в Китай стремится повышать процент высокообразованных людей в своей стране , а мы нет?



    У нас количество людей с "вышкой" в расчете на 1000 чел. в разы выше чем в поднебесной и иметь высшее образование и быть образованным не одно и тоже, а быть провокатором большого ума не надо.


    Так а в чем это плохо? Человек получает высшее образование, значит стремится к большему. Плохое высшее, лучше чем вообще без ничего. Тем более сейчас даже для рабочих специальностей требуют диплом. А если вы знакомы с современным производством, то сегодня простой рабочий должен управлять станками с микропроцессорными контроллерами. На лопату нужно ставить гастарбайтеров. Пусть начинают с этого. А из коренных жителей нужно воспитывать инженеров и управленцев.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    43 минуты назад

    ценик-то неплох, только чему учат в этих бурсах, а может на фиг эту затежную любовь, оплатил сразу бумагу. один хрен знаний по профессии 0.

    просто без обид, стебанулся над лохами, кто будет платить это бабло за беспонтовое время провождение и бумажку, даже подтереть, опасную для здоровья

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