Почти во всех амурских вузах увеличилась стоимость обучения

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В этом году студентам, обучающимся в амурских вузах, придется платить за обучение больше. Стоимость возросла практически во всех высших учебных заведениях, кроме БГПУ. Повышение составило от 5 000 рублей до нескольких десятков тысяч. Дороже всего, как оказалось, знания обходятся в АмГУ.

В Амурском госуниверситете плата за очную форму обучения варьируется от 114 до 194 тысяч рублей в год. Повышение цены на бакалавриат в этом году составило от 5 до 20 тысяч. Заочная форма обучения подорожала примерно на 5 тысяч.

Самые дорогие специальности оказались на факультете дизайна и технологии и инженерно-физическом факультете. Так, обучение на специальности «дизайн» стоит 194 тысячи рублей за год. На втором месте по стоимости (185 тысяч) обучение на специальностях «монументально-декоративное искусство»; «ракетные комплексы и космонавтика»; а также специальность «проектирование производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов».

Самые дешевые специальности стоят 114 тысяч рублей. Практически на каждом факультете, кроме энергетического и инженерно-физического, есть специальности по такой цене.

В ДальГАУ цена обучения зависит еще и от курса обучения. Чем выше курс, тем дешевле стоимость. Самое дорогое обучение на первом курсе стоит 103 тысячи рублей. Такова цена на большинство специальностей. Самые дешевые – 90 200 рублей – это специальности «товароведение» (технологический факультет); «экономика и менеджмент» (финансово-экономический факультет).

В медакадемии также выросла стоимость обучения, и здесь цена тоже зависит от курса. Так, за первый курс на специальностях «лечебное дело» и «педиатрия» студентам придется заплатить 120 тысяч рублей – это на 5 тысяч дороже, чем в прошлом году. Столько же отдадут студенты второго курса АГМА. При том, что в прошлом году второкурсники платили за год 87 500 рублей. Студенты с 3 по 5 курс в этом году заплатят 91 тысячу (в прошлом году на 3 и 4 курсе платили 87 500, а на 5-м – 69 900 рублей). Тем, кто перешел на 6 курс, нужно будет заплатить за обучение 76 тысяч – цена не изменилась с 2016 года.

В БГПУ плату за обучение в этом году не поднимали. Самая дорогая специальность в педагогическом университете – «адаптивное физическое воспитание» (физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья). Стоимость – 178 500 рублей.

Самое дешевое обучение – 108 тысяч рублей. Такая цена установлена на большинстве педагогических специальностей. Непедагогические стоят 121 600 рублей в год – это «экология и природопользование», «информационные системы и технологии», «аналитическая химия».

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Екатерина PL