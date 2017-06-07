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Пригородные перевозки в Приамурье сократились в несколько раз больше, чем в Забайкалье

Пригородные перевозки в Приамурье сократились в несколько раз больше, чем в Забайкалье
Фото: lfly.ru

В мае 2017 года на Забайкальской железной дороге пригородные пассажирские перевозки сократились на 3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на участке ЗабЖД в Амурской области количество пассажиров сократилось на 13,5 %. Если в Забайкалье перевезли почти 77 тысяч пассажиров, то на приамурском участке – менее шести тысяч.

В мае в пригородных поездах Забайкальской железной дороги поездки совершили 82,5 тысячи человек. Таким образом, пассажирооборот снизился на 5 %. Забайкальская пригородная пассажирская компания перевезла из них 76,8 тысячи пассажиров – снижение составило 2,3 %.

На полигоне обслуживания Забайкальской железной дороги в Амурской области работает пригородная пассажирская компания ОАО «Экспресс Приморья». Она перевезла в Амурской области 5,6 тысячи человек. На этом участке снижение составило 13,5 %.

В мае 2017 года в границах обслуживания Забайкальской железной дороги в Забайкальском крае и Амурской области в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации курсировали 24 пары пригородных поездов «Забайкальской пригородной пассажирской компании» и пять пар пригородных поездов «Экспресс Приморья», сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#транспорт #экономика

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