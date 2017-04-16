Очевидцы: в Свободном испекли пиццу «из будущего»

Фото: vk.com/svbnews

В социальных сетях появилось фото пиццы, испеченной одним из индивидуальных предпринимателей Свободного. Информация на ее этикетке не соответствует действительности – согласно ей, пиццу изготовили 15 июня 2017 года.

В каком магазине продавали пиццу «из будущего» и купил ли ее кто-то, не сообщается.

Как сообщало Амур.инфо, в апреле в одном из магазинов Свободного покупатели приобрели пресервы из сельди, на которых дата изготовления была проставлена как 5 мая 2017 года.

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#интернет #Свободный #торговля

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Александр Авдеев