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сегодня, 14:59 4

Очевидцы: в Свободном испекли пиццу «из будущего»

Очевидцы: в Свободном испекли пиццу «из будущего»
Фото: vk.com/svbnews

В социальных сетях появилось фото пиццы, испеченной одним из индивидуальных предпринимателей Свободного. Информация на ее этикетке не соответствует действительности – согласно ей, пиццу изготовили 15 июня 2017 года.

В каком магазине продавали пиццу «из будущего» и купил ли ее кто-то, не сообщается.

Как сообщало Амур.инфо, в апреле в одном из магазинов Свободного покупатели приобрели пресервы из сельди, на которых дата изготовления была проставлена как 5 мая 2017 года.

Просмотров всего: 826

#интернет #Свободный #торговля

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 часов назад

    Божечки, кто-то еще это дерьмо покупает?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 часов назад

    А очевидцы прям видели как в Свободном пекли пиццу из будушего?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    5 часов назад

    наверное инопланетяне пекли?

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    5 часов назад

    Классная новость - на главную!)

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