Путин: государство никак не контролирует СМИ в России

Фото: НТВ

Государство никак не контролирует средства массовой информации в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну, показанном на телеканале Showtime, передаёт РИА Новости.

«Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует. Это невозможно просто», – подчеркнул президент России.

Российский лидер также отметил, что проблема оппозиции заключается в том, что она не предлагает интересные избирателям программы.

«Проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей», – сказал Путин.

Ранее стало известно о том, что президент РФ в беседе со Стоуном заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств.

Премьерный показ фильма уже идёт в США и продлится до 15 июня. Пока в эфир вышли лишь несколько фрагментов интервью.

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Алексей Воскобойников