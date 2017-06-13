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сегодня, 14:46 23

Путин: государство никак не контролирует СМИ в России

Путин: государство никак не контролирует СМИ в России
Фото: НТВ

Государство никак не контролирует средства массовой информации в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну, показанном на телеканале Showtime, передаёт РИА Новости.

«Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует. Это невозможно просто», – подчеркнул президент России.

Российский лидер также отметил, что проблема оппозиции заключается в том, что она не предлагает интересные избирателям программы.

«Проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей», – сказал Путин.

Ранее стало известно о том, что президент РФ в беседе со Стоуном заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств.

Премьерный показ фильма уже идёт в США и продлится до 15 июня. Пока в эфир вышли лишь несколько фрагментов интервью.

Просмотров всего: 551

#кино #российская власть #СМИ #США #ТВ

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Саймон

    Саймон
    6 часов назад

    Вован отжог!!!! Соловьев и Киселев лопнут от ржаки, когда это услышат.

  • rediska

    rediska
    6 часов назад

    С первым апреля?

  • Саймон

    Саймон
    6 часов назад



    «Проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей», – сказал Путин.



    И лучше всего, эти программы оппозиция должна демонстрировать из СИЗО. Оттуда они смотря особенно привлекательно!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 часов назад

    Ахахах. Вот он заливает, даже не стесняясь. 15 июня будут такие же сказки Венского леса.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Путин нет, никак не контролирует, а вот на местах местные власти да, контролируют садят их на бюджетную иглу, те и поёт заказуху.

  • Саймон

    Саймон
    6 часов назад

    Путину пора в камеди-клаб подавать заявку. Получился бы хороший резидент. И деньги там платят хорошие, что тоже не мало важно, для ВВП.

  • Саймон

    Саймон
    6 часов назад

    Сергей Труш

    Путин нет, никак не контролирует, а вот на местах местные власти да, контролируют садят их на бюджетную иглу, те и поёт заказуху.



    Ага ... НТВ, Первый и Россия 1 - это самые оппозиционные каналы в стране. Труш, тебе сколько лет, извиняюсь, просто я не в курсе?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 часов назад

    Сергей ТрушПутин нет, никак не контролирует, а вот на местах местные власти да, контролируют садят их на бюджетную иглу, те и поёт заказуху.


    От твоих слов сейчас где-то грустят Киселев и Соловьев.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    6 часов назад

    ...по большому счету - нет. просто каждой сми хочется выжить. а жить хорошо под крылом. там тепло и уютно . бабосов хватает. а если бы контролировало,то не было бы ни эха москвы,ни дождя...да и Амуринфо тоже бы не было...

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    6 часов назад

    rediska

    С первым апреля?



    С 15 июня!

    Прямая линия с президентом это намного веселее и смешнее, чем программы, которые показывают 1 апреля.

  • oenesterov

    oenesterov
    6 часов назад

    не представляю себе людей до 40 лет, которые смотрят телевизор, ну кроме там хоккея-футбола и Спас-ТВ нешнл джеографик... Ну а если такие люди есть, то им это ТВ хорошо подходит.

    ну а кому не нравится наше тв, пусть хохло тв смотрят :)

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    6 часов назад

    михалыч 2015

    ...по большому счету - нет. просто каждой сми хочется выжить. а жить хорошо под крылом. там тепло и уютно . бабосов хватает. а если бы контролировало,то не было бы ни эха москвы,ни дождя...да и Амуринфо тоже бы не было...



    А когда в стране идут митинги, тысячи закрытых в автозаки ... в по всем каналам тишина - это как называется?

  • oenesterov

    oenesterov
    6 часов назад

    АКЦИОнер

    михалыч 2015

    ...по большому счету - нет. просто каждой сми хочется выжить. а жить хорошо под крылом. там тепло и уютно . бабосов хватает. а если бы контролировало,то не было бы ни эха москвы,ни дождя...да и Амуринфо тоже бы не было...



    А когда в стране идут митинги, тысячи закрытых в автозаки ... в по всем каналам тишина - это как называется?



    у ТВ-передач про автозаки будет низкий рейтинг



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 часов назад

    АКЦИОнер
    михалыч 2015

    ...по большому счету - нет. просто каждой сми хочется выжить. а жить хорошо под крылом. там тепло и уютно . бабосов хватает. а если бы контролировало,то не было бы ни эха москвы,ни дождя...да и Амуринфо тоже бы не было...



    А когда в стране идут митинги, тысячи закрытых в автозаки ... в по всем каналам тишина - это как называется?


    А это не важно. Зато у Порошенко нашли недвижимость за границей и НТВ целую передачу этому посветили. Я так же с нетерпением жду передач про заграничную недвижимость глав Зимбабве, Непала и Камбоджи. Вот хорошо, что у наших чиновников нет недвижимости за границей, а если есть, то честно заработанная и не важно, что ты просто мэр Нижнего Новгорода или просто председатель правительства РФ.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    6 часов назад

    ...так уж и совсем тишина...вовсе нет. подача материала - естественно политизирована. но я также не могу представить себе пронавальновские сми хвалящие Медведева...)))

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    5 часов назад

    михалыч 2015

    ...так уж и совсем тишина...вовсе нет. подача материала - естественно политизирована. но я также не могу представить себе пронавальновские сми хвалящие Медведева...)))



    А за что его хвалить??? Хоть пару примеров приведи?

    Когда был первый митинг против коррупции 26 марта, даже амур.инфо в этот день ничего не написало. Про федеральные каналы говорить вообще нет смысла.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    5 часов назад

    ...нет проблем - не за что его хвалить.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    5 часов назад

    смотря на этого человека (Медведева Д.А.) очень сложно понять, что он вообще делает в правительстве. какая его функция и какие перед ним стоят задачи.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    5 часов назад

    ...абсолютно согласен.

  • Ivanov5

    Ivanov5
    4 часа назад

    Во заврался лилипутин

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Путин нет, никак не контролирует, а вот на местах местные власти да, контролируют садят их на бюджетную иглу, те и поёт заказуху.



    Трущ, ты в какой стране живешь? Непал?



  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    3 часа назад

    Никогда не ходил на выборы. Но в 2018 году пойду обязательно. Не хочу чтобы мой голос ушел за Путиноида. Ребята те все придем на выборы в 2018. НУЖНО ВСЕМ ИДТИ НА ВЫБОРЫ в 2018. ЭТО НАШ ДОЛГ.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    ну Вова, отжог, так отжог....., и фиг у кого так получится. камеди клаб и хохлы просто отдыхают. вот талант.

    Я ПРОСТО ПОД СТАЛОМ.

    только клоунада его жутко надоела, сколько уже врать можно, однако 18 год пошел вроде как. Мля, он БЕССМЕРТНЫЙ что ли?

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