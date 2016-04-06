Губернатор подарил котенка жителям долгостроя «Дальсвета»

Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов и мэр Благовещенска Валентина Калита побывали в почти достроенном доме компании «Дальсвет». Здесь ведутся работы по оформлению документов и завершению благоустройства, многие жильцы уже собираются въехать в квартиры. Одной из жительниц глава области подарил котенка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», руководство компании «Дальсвет» начало затягивать сроки строительства жилого дома в Благовещенске по улице Новой, который начали строить в 2013 году. Еще летом 2016 года руководство компании отчиталось о том, что кровельные работы выполнены на 90 %, окна установлены на 77 %, инженерные сети проведены на 70 %.

Однако строительство продолжали затягивать, сроки завершения переносили на конец октября, потом – на конец ноября, конец декабря. В декабре дольщики собрались выйти на пикет. После этого к дому подключили отопление. Руководство пообещало завершить работы в начале апреля 2017 года, затем – 26 апреля. В итоге дом ввели в эксплуатацию 6 июня 2017 года.

Практически во всех 159 квартирах дома сейчас полным ходом идут ремонтные работы, многие собственники уже готовы заселиться, сообщает пресс-служба областного правительства. Среди них – Вера Фомичева. Губернатор Александр Козлов встретился с ней в ее новой квартире и подарил девушке котенка.

«Уже лет двадцать я живу в общежитии. И, когда появилась возможность приобрести жилье, была очень рада. Как только дом достроили, сразу начала делать ремонт, на него ушло около полутора месяцев. Сейчас осталось приобрести мебель. Очень жду этого момента, чтобы наконец переехать. Есть квартира, есть питомец, можно начинать жить», – поделилась Вера.

Сейчас на территории возле дома оборудована просторная детская площадка и большая парковка, в скором времени завезут грунт для обустройства газонов.

Кроме того, собственники намерены огородить территорию дома и поставить на въезде шлагбаум. На собрании собственников решено включить расходы на эти цели в тариф.

«В данном случае у нас сложились конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами, – отметил Александр Козлов. – И застройщик, и дольщики понимали, что для решения вопроса нужно время, и спокойно относились к необходимости ожидания. Когда такого понятия сообща не существует, возникают сложности. Но в любой ситуации, мы гарантируем всем дольщикам помощь. Если возникнет необходимость, с каждым будем работать отдельно».

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#животные #областная власть #строительство

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Василий Кленин