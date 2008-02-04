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В Благовещенске начали продавать первую летнюю ягоду

В Благовещенске начали продавать первую летнюю ягоду

На крестьянских рынках в Благовещенске появилась в продаже первая ягода. Один полулитровый стакан жимолости стоит в среднем 180-190 рублей. По словам садоводов, урожая хватит еще примерно на неделю.

«Ягоды в этом году немного. Кусты не такие рясные, как в прошлом и позапрошлом годах. Уже третий месяц дуют ветра, поэтому, когда жимолость цвела, плодоножки снесло. Да и сейчас ягода опадает», – рассказала продавец ягоды, пенсионерка Валентина Чернова.

Цены на первые местные ягоды по сравнению c прошлым годом выросли. В 2016 году стакан жимолости обходился в 150 рублей.

Продавцы отмечают, что покупают в этом году ягоду плохо, несмотря на то, что жимолость очень полезна. Горожан пугает высокая цена.

На дальнейший урожай садоводы не рассчитывают. На более поздние ягоды также повлияли погодные условия. Следующей на прилавках появятся клубника, вишня, а еще позже – ирга, смородина, малина.

Помимо жимолости, на местных рынках можно найти свежую зелень, молодые огурцы, редиску, а также рассаду.

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#природа #торговля

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