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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: представители прокуратуры Амурской области Владимир Фомин и Николай Ершов

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: представители прокуратуры Амурской области Владимир Фомин и Николай Ершов

15 июня в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» о том, как гражданам обезопасить себя от мошеннических действий, расскажут представители прокуратуры Амурской области: заместитель начальника отдела по надзору за процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Владимир Фомин и прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Николай Ершов. Ведущие утреннего эфира – Нино Кохреидзе и Екатерина Кузьмина.

В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет очередной выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны». Он посвящён логике и технологиям поиска исторических деталей и личностей на примере работы краеведа-исследователя Сергея Емельянова. Автор и ведущий программы Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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