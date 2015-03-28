Минувшей ночью в Белогорске два раза сообщали об угрозе взрыва

Фото: soldiersmothers.ru

В ночь на среду, 14 июня, в полицию Белогорска два раза поступали сообщения об угрозе взрыва. Выяснилось, что о «бомбе» сообщал один и тот же мужчина. Данная информация не подтвердилась, в отношении горожанина возбудили два уголовных дела.

Дела были возбуждены по обоим фактам ложных сообщений – по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Горожанин, сообщавший об угрозе взрыва, 1983 года рождения. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Предварительно установлено, что мужчина сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на спор во время распития спиртных напитков, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

По закону, мужчине может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

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#Белогорск #закон #происшествия

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Александр Авдеев