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В США пенсионер нашёл в гараже картину Поллока за 15 миллионов долларов

В США пенсионер нашёл в гараже картину Поллока за 15 миллионов долларов
Фото: J. Levine Auction & Appraisal

Считавшееся утерянным полотно кисти известного американского художника-абстракциониста Джексона Поллока случайно найдено в США и может уйти с молотка за 15 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Безымянная картина Поллока была обнаружена ещё зимой прошлого года в одном из гаражей города Скотсдейл (штат Аризона). Владелец готовился к переезду, и сосед помогал ему разбирать старые вещи, среди которых и была найдена работа известного экспрессиониста. Мужчины пригласили владельца одного из аукционных домов Джоша Левина. Сначала он оценил находку всего в 300 долларов, однако после более детального анализа выяснилось, что стоимость картины может быть намного выше.

С момента находки полотна и вплоть до настоящего времени Левин устанавливал его подлинность, а также пытался выяснить, как произведение оказалось в гараже. Сроки по реализации картины также затянулись из-за того, что на протяжении многих лет она висела в доме заядлых курильщиков, в силу чего была сильно повреждена и потребовала реставрации. Процесс восстановления произведения искусства, который может занять около двух недель, оценивается в 50 тысяч долларов.

Торги запланированы на ближайший вторник, 20 июня. Начальная цена лота составит 5 миллионов долларов, но владелец аукциона уверен, что окончательная цена составит 10-15 миллионов.

Пол Джексон Поллок (1912-1956) – американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма. Разработал так называемый метод «разбрызгивания», для которого характерно создание картины путём разбрызгивания на полотно красок. Поллок оказал значительное влияние на искусство второй половины XX века.

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#культура #происшествия #США #торговля

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