В Приамурье проверили готовность подразделений антитеррора

Фото: mil.ru

Военные Амурской области и других регионов Восточного военного округа учились бороться с терроризмом. Масштабная проверка подразделений антитеррора прошла в соединениях и воинских частях в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и на острове Сахалин.

Военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты. Во время тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, бронеавтомобили «Тигр».

Кроме того, личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненного, ведения радиационной и химической разведки района выполнения задач.

Периодическое проведение подобных проверок позволяет повысить уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму воинских частей округа, сообщает пресс-служба ВВО.

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Василий Кленин