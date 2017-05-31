В Приамурье проверили готовность подразделений антитеррора
Военные Амурской области и других регионов Восточного военного округа учились бороться с терроризмом. Масштабная проверка подразделений антитеррора прошла в соединениях и воинских частях в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и на острове Сахалин.
Военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты. Во время тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, бронеавтомобили «Тигр».
Кроме того, личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненного, ведения радиационной и химической разведки района выполнения задач.
Периодическое проведение подобных проверок позволяет повысить уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму воинских частей округа, сообщает пресс-служба ВВО.
Просмотров всего: 98