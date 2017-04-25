Амурчанин продал в Якутии 700 бутылок контрафактной водки
49-летний уроженец Амурской области продал в Верхнеколымском районе Якутии 703 бутылки водки без акцизных марок. Сейчас мужчине грозит лишение свободы.
Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Саха (Якутия), амурчанин реализовывал алкоголь в одном из магазинов. Полицейским мужчина пояснил, что документы на продукцию у него отсутствуют.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уроженцу Приамурья грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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