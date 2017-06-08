В Благовещенске горели два автомобиля: причиной возгорания мог стать пух

В Благовещенске 13 июня горели два автомобиля – отечественный и иномарка. Происшествие случилось во дворе на улице Василенко. Предположительно, причиной возгорания стал тополиный пух: кто-то поджег скопившийся возле машин пух, а затем огонь перекинулся на транспорт.

На сайте амурского управления МЧС сообщается, что на место выезжали огнеборцы двух пожарно-спасательных частей № 1 и № 2 Благовещенска в составе восьми человек и двух единиц техники. Около 15 минут потребовалось для полной ликвидации пожара. Рядом стоящие автомобили от распространения огня удалось отстоять.

В результате у авто отечественного производства сгорели заднее левое крыло, задний левый стопсигнал, частично задний бампер. У транспортного средства иностранного производства огнем поврежден моторный отсек, два передних крыла, капот и лобовое стекло. Причина и виновник устанавливаются.

Тем временем корреспондент ИА «Сканер», работавший на месте происшествия, сообщил, что, по предварительной версии, машины могли загореться от пуха. «На стоянке стояли Toyota Corolla и "Нива". Вначале загорелась иномарка. Была озвучена версия, что, скорее всего, кто-то поджег пух, а от него загорелась "тойота" – возможно, где-то масло капало или еще что. Пока точно неизвестно. А затем уже от "тойоты" огонь перекинулся на "Ниву"», – рассказал корреспондент ИА «Сканер».

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Екатерина PL