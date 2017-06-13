Очевидцы: в Благовещенске водитель «стукнул» припаркованную машину и уехал (видео)

В социальных сетях распространяется видео ДТП из Благовещенска: водитель универсала врезается в припаркованную легковушку, после чего уезжает с места аварии.

По предварительной информации, инцидент произошел 8 июня около 22 часов вечера. На кадрах видно, как универсал белого цвета заходит на парковку или пытается развернуться. Маневр не удается, и машина врезается в заднюю часть припаркованной легковушки. Универсал дает задний ход, после чего уезжает в ту сторону, откуда приехал.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что машина-нарушитель двигается медленно и неуверенно, рывками. Они предположили, что водитель универсала был нетрезв.

Ответственность за оставление места ДТП предусмотрена статьей 12.27 КоАП РФ. Как следует из второго пункта этой статьи, за оставление места аварии предусмотрено наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток. Штраф за оставление места ДТП законом не предусмотрен.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев