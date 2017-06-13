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Очевидцы: в Благовещенске водитель «стукнул» припаркованную машину и уехал (видео)

Очевидцы: в Благовещенске водитель «стукнул» припаркованную машину и уехал (видео)

В социальных сетях распространяется видео ДТП из Благовещенска: водитель универсала врезается в припаркованную легковушку, после чего уезжает с места аварии.

По предварительной информации, инцидент произошел 8 июня около 22 часов вечера. На кадрах видно, как универсал белого цвета заходит на парковку или пытается развернуться. Маневр не удается, и машина врезается в заднюю часть припаркованной легковушки. Универсал дает задний ход, после чего уезжает в ту сторону, откуда приехал.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что машина-нарушитель двигается медленно и неуверенно, рывками. Они предположили, что водитель универсала был нетрезв.

Ответственность за оставление места ДТП предусмотрена статьей 12.27 КоАП РФ. Как следует из второго пункта этой статьи, за оставление места аварии предусмотрено наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток. Штраф за оставление места ДТП законом не предусмотрен.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

Просмотров всего: 1251

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    100% баба за рулем. Только бабы так по-дурацки выкручивают колеса при маневрах. Вернее, не докручивают до конца, когда это надо бы делать.

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Интересно,нашли эту машину или нет?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Тоже думаю, что за рулём была женщина, к тому же с небольшим водительским опытом.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Музыка на видео зачетная

  • vedun

    vedun
    39 минут назад

    Как, что, то сразу женщина... А если аварию устроил мужчина, то почему то все мужчины сразу говорят "Ну бывает, не доглядел, ну с кем не бывает..."Достали во всем женщин обвинять не разобравшись. А что вы скажете если выяснится, что за рулем этой машины был мужик?????

  • LeoLeo

    LeoLeo
    32 минуты назад

    И где тут видно, что это в Благовещенске было?

  • •••pajzii

    •••pajzii
    28 минут назад

    vedun

    Как, что, то сразу женщина... А если аварию устроил мужчина, то почему то все мужчины сразу говорят "Ну бывает, не доглядел, ну с кем не бывает..."Достали во всем женщин обвинять не разобравшись. А что вы скажете если выяснится, что за рулем этой машины был мужик?????



    Да оба пола тупят за рулем. Но самый "сюрпризный" водитель - это старый дед.

    А на счет конкретно этой ситуации, то за рулем 100% дама. Можем забиться на шоколадку

  • Gangstarr

    Gangstarr
    28 минут назад

    У нас во дворе тоже после небольшого дтп один авто свалил, только это был парень, и стукнул машину девушки.

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    Даже, если за рулём этого этого авто не представительница касты автолядей, то по любому там уже не мужик!

    Был бы мужчина, остался.

    А так, просто представитель нетрадиционной ориентации.

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