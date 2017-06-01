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ЧП в Приморье: овчарка сорвалась с цепи и загрызла ребёнка

ЧП в Приморье: овчарка сорвалась с цепи и загрызла ребёнка
Фото: life.ru

Среднеазиатская овчарка, сорвавшаяся с цепи, загрызла насмерть семилетнего мальчика в селе Сергеевке Приморского края. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК по региону.

«13 июня на территории домовладения в селе Сергеевке Партизанского района обнаружено тело семилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде множественных рваных ран, нанесённых находившейся во дворе крупной среднеазиатской овчаркой», – рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, мальчик подошёл к двухметровому забору, которым огорожен дом, чтобы позвать друга на прогулку. Не дождавшись товарища, ребёнок пролез под воротами и оказался во дворе. Охранявшая дом собака мгновенно среагировала на неожиданно появившегося гостя, сорвалась с цепи и кинулась на ребёнка. Хозяева, услышав лай и крики, выбежали во двор. Им не удалось остановить вышедшую из-под контроля овчарку, пришлось вызвать наряд полиции. Когда правоохранители прибыли, мальчик был уже мёртв.

Стражи порядка застрелили собаку. На месте проведён осмотр, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели и хозяин домовладения.

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#Дальний Восток #дети #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Shift

    Shift
    1 час назад

    одни маты..слов нет..

  • Загрузка

    Загрузка
    1 час назад

    Что лопаты или топора дома не нашли псину зарубить, а не ждать полицию

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Естественный отбор, все правильно. Если и дальше будет культивироваться вседозволенность для личинок, то они и будут "отбираться" с ещё большим энтузиазмом.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    А пса жалко. По сути - выполнял свой долг, а его за это пристрелили.

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    1 час назад

    кошмар....родители ребенка не научили не лазить на чужую территорию????

    хозяева сейчас крайними останутся, хотя по сути ни в чем собака не виновата - защищала свою территорию...

    ребенка жалко, по глупости такое горе родителям......

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