ЧП в Приморье: овчарка сорвалась с цепи и загрызла ребёнка

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Среднеазиатская овчарка, сорвавшаяся с цепи, загрызла насмерть семилетнего мальчика в селе Сергеевке Приморского края. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК по региону.

«13 июня на территории домовладения в селе Сергеевке Партизанского района обнаружено тело семилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде множественных рваных ран, нанесённых находившейся во дворе крупной среднеазиатской овчаркой», – рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, мальчик подошёл к двухметровому забору, которым огорожен дом, чтобы позвать друга на прогулку. Не дождавшись товарища, ребёнок пролез под воротами и оказался во дворе. Охранявшая дом собака мгновенно среагировала на неожиданно появившегося гостя, сорвалась с цепи и кинулась на ребёнка. Хозяева, услышав лай и крики, выбежали во двор. Им не удалось остановить вышедшую из-под контроля овчарку, пришлось вызвать наряд полиции. Когда правоохранители прибыли, мальчик был уже мёртв.

Стражи порядка застрелили собаку. На месте проведён осмотр, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели и хозяин домовладения.

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Алексей Воскобойников