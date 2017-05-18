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В Благовещенске две школьницы попали в больницу после драки

В Благовещенске две школьницы попали в больницу после драки
Фото: blogdoanderson.com

Две 14-летние учащиеся одной из благовещенских школ подрались между собой, получили травмы и оказались в больнице. Сейчас происшествием занимается полиция, которой предстоит установить, кто стал зачинщиком драки.

По словам источника ИА «Амур.инфо», в настоящее время пострадавшие по-прежнему находятся в детской городской больнице. Поскольку девочкам по 14 лет, ответственность за случившееся ни одна из них нести не будет. Тем не менее их поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

В МО МВД России «Благовещенский» информагентству рассказали, что по данному факту сейчас проводится проверка, она займет до 30 суток. Заявление в полицию подали обе пострадавшие стороны. Стражи порядка уже опросили девочек, участвовавших в конфликте.

Просмотров всего: 2223

#дети #происшествия #школа

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Комментарии
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  • 55

    55
    2 часа назад

    "...получили тяжелые травмы...". И тут же умудрились их опросить?

  • Подруга друзей1

    Подруга друзей1
    2 часа назад

    А почему не уточняете в какой школе?

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Подрались из-за схода в честь Навального? Отстаивали свои политические пристрастия?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Из за "мужика" подрались..

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    наверное девчонки спортсменки, комсомолки, и просто красавицы..(с)..:)..раз дело до травм тяжких дошло..

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Дают девахи! К завучу их)

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Та еще Штучка

    Дают девахи! К завучу их)



    Меньше бы "давали", меньше было бы и драк.

  • 55

    55
    4 минуты назад

    Клаус Хайда

    Та еще Штучка

    Дают девахи! К завучу их)



    Меньше бы "давали", меньше было бы и драк.



    Ну видимо кто-то кому-то не додал)



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