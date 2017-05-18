В Благовещенске две школьницы попали в больницу после драки

Фото: blogdoanderson.com

Две 14-летние учащиеся одной из благовещенских школ подрались между собой, получили травмы и оказались в больнице. Сейчас происшествием занимается полиция, которой предстоит установить, кто стал зачинщиком драки.

По словам источника ИА «Амур.инфо», в настоящее время пострадавшие по-прежнему находятся в детской городской больнице. Поскольку девочкам по 14 лет, ответственность за случившееся ни одна из них нести не будет. Тем не менее их поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

В МО МВД России «Благовещенский» информагентству рассказали, что по данному факту сейчас проводится проверка, она займет до 30 суток. Заявление в полицию подали обе пострадавшие стороны. Стражи порядка уже опросили девочек, участвовавших в конфликте.

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Александр Авдеев