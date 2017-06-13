В Приамурье водитель иномарки слетел с дороги, пытаясь спасти жизнь белке

Во вторник, 13 июня, в первой половине дня произошло ДТП на 12-м километре аэропортовской трассы. Nissan Otti двигался в сторону аэропорта. В какой-то момент перед ним на дорогу выбежала белка. Пытаясь объехать животное, водитель попал в ДТП.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате мужчина получил травмы – прибывшие на место врачи, помимо ушибов, констатировали перелом ребер. Серьезные повреждения оказались и у автомобиля. Белку при этом спасти не удалось, машина все-таки наехала на животное.

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Екатерина PL