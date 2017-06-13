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В Приамурье водитель иномарки слетел с дороги, пытаясь спасти жизнь белке

В Приамурье водитель иномарки слетел с дороги, пытаясь спасти жизнь белке

Во вторник, 13 июня, в первой половине дня произошло ДТП на 12-м километре аэропортовской трассы. Nissan Otti двигался в сторону аэропорта. В какой-то момент перед ним на дорогу выбежала белка. Пытаясь объехать животное, водитель попал в ДТП.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате мужчина получил травмы – прибывшие на место врачи, помимо ушибов, констатировали перелом ребер. Серьезные повреждения оказались и у автомобиля. Белку при этом спасти не удалось, машина все-таки наехала на животное.

Просмотров всего: 1264

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • 55

    55
    2 часа назад

    Благое дело так печально закончилось...

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А там что, нет дорожного знака о том, что животные там пересекают дорогу?

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Нельзя дергаться на скорости. Как ни страшно звучит, но уж лучше задавить белку, чем искалечиться и машину чинить...

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    S kak $

    Нельзя дергаться на скорости. Как ни страшно звучит, но уж лучше задавить белку, чем искалечиться и машину чинить...



    тем более, что он все равно ее задавил

  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    Горе-водитель как ни старался, но все "бонусы" собрал.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    43 минуты назад

    Рефлексы ему мозги заменяют. Думаю он и в городе так бы сделал на обочине.

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