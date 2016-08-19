Два ареста и 57 тысяч штрафами – итог несанкционированного митинга в Благовещенске

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В Благовещенском городском суде вынесли решения по делам в отношении организаторов и участников несанкционированного митинга, который прошел в Благовещенске 12 июня. Они выступали за Конституцию России, право проведения народных собраний, а также против коррупции. Двое благовещенцев получили по 10 суток ареста за организацию протестной акции, 5 человек выплатят от 10 до 13 тысяч рублей штрафов за участие. Всего в «народном сходе» – так его назвали участники акции – приняли участие около 250 человек.

Первым в городском суде рассмотрели дело Петра Болотина. Ему предъявили обвинение по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». По этой же статье обвинение было предъявлено Александру Гогладзе.

Суд учел, что, как следует из материалов дела, 5 июня 2017 года Петру Болотину и Александру Гогладзе были вручены предупреждения МО МВД России «Благовещенский» о недопустимости проведения публичных мероприятий в местах и во время, не согласованных в установленном порядке.

«Доводы привлеченных к административной ответственности лиц о том, что организаторы мероприятия направляли уведомления о его проведении в администрацию города Благовещенска, судья не принял во внимание, поскольку проведение публичного мероприятия 12 июня 2017 года в избранном организаторами месте не было согласовано с органом местного самоуправления в установленном порядке», – сообщается в пресс-релизе Благовещенского городского суда.

По решению суда оба молодых человека ближайшие 10 дней проведут под арестом. Это максимальное наказание, предусмотренное в этом случае.

Еще 5 участников акции 12 июня по решению Благовещенского городского суда заплатят штрафы. Дела квалифицировали по части пятой той же статьи, а именно: «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Штрафы по 10 000 рублей получили двое участников акции, которые в суде свою вину признали и раскаялись в содеянном, сообщает пресс-служба суда. При назначении наказания еще одному молодому человеку суд учел его имущественное положение и состояние здоровья и вынес решение о штрафе в 11 000. Еще двоим предстоит выплатить по 13 000 рублей. Максимальное наказание по этой статье – штраф до 20 тысяч рублей.

В общем, участникам предстоит выплатить государству 57 тысяч рублей.

Точное число задержанных участников несанкционированного митинга 12 июня амурское управление УВД не озвучивало. В соцсетях сами участники писали о 20 случаях. Сообщалось, что к вечеру большинство отпустили. В отделении полиции ночь провели лишь двое предполагаемых на тот момент организаторов.

В Telegram уже появились сообщения о том, что на выплату штрафов участники «народного схода» в Благовещенске объявили сбор средств.

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#митинги #суды

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Нино Кохреидзе