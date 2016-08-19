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Два ареста и 57 тысяч штрафами – итог несанкционированного митинга в Благовещенске

Два ареста и 57 тысяч штрафами – итог несанкционированного митинга в Благовещенске
Фото: Telegram

В Благовещенском городском суде вынесли решения по делам в отношении организаторов и участников несанкционированного митинга, который прошел в Благовещенске 12 июня. Они выступали за Конституцию России, право проведения народных собраний, а также против коррупции. Двое благовещенцев получили по 10 суток ареста за организацию протестной акции, 5 человек выплатят от 10 до 13 тысяч рублей штрафов за участие. Всего в «народном сходе» – так его назвали участники акции – приняли участие около 250 человек.

Первым в городском суде рассмотрели дело Петра Болотина. Ему предъявили обвинение по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». По этой же статье обвинение было предъявлено Александру Гогладзе.

Суд учел, что, как следует из материалов дела, 5 июня 2017 года Петру Болотину и Александру Гогладзе были вручены предупреждения МО МВД России «Благовещенский» о недопустимости проведения публичных мероприятий в местах и во время, не согласованных в установленном порядке.

«Доводы привлеченных к административной ответственности лиц о том, что организаторы мероприятия направляли уведомления о его проведении в администрацию города Благовещенска, судья не принял во внимание, поскольку проведение публичного мероприятия 12 июня 2017 года в избранном организаторами месте не было согласовано с органом местного самоуправления в установленном порядке», – сообщается в пресс-релизе Благовещенского городского суда.

По решению суда оба молодых человека ближайшие 10 дней проведут под арестом. Это максимальное наказание, предусмотренное в этом случае.

Еще 5 участников акции 12 июня по решению Благовещенского городского суда заплатят штрафы. Дела квалифицировали по части пятой той же статьи, а именно: «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Штрафы по 10 000 рублей получили двое участников акции, которые в суде свою вину признали и раскаялись в содеянном, сообщает пресс-служба суда. При назначении наказания еще одному молодому человеку суд учел его имущественное положение и состояние здоровья и вынес решение о штрафе в 11 000. Еще двоим предстоит выплатить по 13 000 рублей. Максимальное наказание по этой статье – штраф до 20 тысяч рублей.

В общем, участникам предстоит выплатить государству 57 тысяч рублей.

Точное число задержанных участников несанкционированного митинга 12 июня амурское управление УВД не озвучивало. В соцсетях сами участники писали о 20 случаях. Сообщалось, что к вечеру большинство отпустили. В отделении полиции ночь провели лишь двое предполагаемых на тот момент организаторов.

В Telegram уже появились сообщения о том, что на выплату штрафов участники «народного схода» в Благовещенске объявили сбор средств.

Просмотров всего: 893

#митинги #суды

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Комментарии
Показать все (43) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    2 часа назад

    Что за дурдом. Когда же вы Навального к Немцову отправите. Борцы позорные, якобы против коррупции, а сами подаяния у америкосов получаете.

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Дурдом в том, что с коррупцией в России бороться ИЗЗЯ! За сии деяния ждут штрафы и аресты - полный трындец!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Алиса65


    +++ Заголовок атас!



  • 55

    55
    2 часа назад

    Ну вот откуда такая безголовая наивность? Неужели протестами можно с коррупцией справиться? Это же очевидный идиотизм.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    55

    Что за дурдом. Когда же вы Навального к Немцову отправите. Борцы позорные, якобы против коррупции, а сами подаяния у америкосов получаете.



    Так у Немцова компания была не Навальный, а Хакамада, рыжий, Степашин и еще кто - то там ...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    55

    Ну вот откуда такая безголовая наивность? Неужели протестами можно с коррупцией справиться? Это же очевидный идиотизм.



    Это очередные поборы с населения в виде штрафов)))

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ЛайКа

    Алиса65


    +++ Заголовок атас!



    Вышли люди против коррупции, погуляли по площади.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    2 часа назад

    В государстве и без них есть кому с коррупцией бороться... а это так мелкие нарушители порядка(

  • 55

    55
    2 часа назад

    vertex

    ЛайКа

    Алиса65


    +++ Заголовок атас!



    Вышли люди против коррупции, погуляли по площади.



    И тут коррупция прекратилась:) Навальный отдыхает, америкосы денег же не дадут.



  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Та еще ШтучкаВ государстве и без них есть кому с коррупцией бороться... а это так мелкие нарушители порядка(


    Ага, один майор,борец с коррупцией. Боролся боролся..но все деньги под кроватью не соберёшь же

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Та еще Штучка

    В государстве и без них есть кому с коррупцией бороться... а это так мелкие нарушители порядка(



    Как это коррупция проьив коррупции будет бороться?

    Да она будет из числа излишне наглых обьявлять коррупционерами.

    Вобщем коррупция защищена правовиками.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    55

    vertex

    ЛайКа

    Алиса65


    +++ Заголовок атас!



    Вышли люди против коррупции, погуляли по площади.



    И тут коррупция прекратилась:) Навальный отдыхает, америкосы денег же не дадут.



    Так, а чего тогда засуетились прикормушечные, если ничего не угрожало их харчеванию?

    Для отчетов в московию покрасоваться, типа мы бдим и не дали этим отъявленным головорезам пошатнуть лодку с отрубями? Не зря довольствие получаем, за счет поборов с населения.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    а сколько арестованным лет, может еще не поздно родителям их ремнем хорошенько наказать?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    vertex

    ЛайКа

    Алиса65


    +++ Заголовок атас!



    Вышли люди против коррупции, погуляли по площади.



    И бюджет пополнили, я не можу



  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ЛайКа

    vertex

    ЛайКа

    Алиса65


    +++ Заголовок атас!



    Вышли люди против коррупции, погуляли по площади.



    И бюджет пополнили, я не можу



    Будет Вам с бюджета премия)))), может быть, половину, потом и усе))))

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    1 час назад

    А я лично за. Если будем молчать и всё это молча проглатывать, дальше будет хуже, а вообще то куда уже дальше. Украл мешок картошки пять лет получи, украл милеард почёт и слава.Просто не надо дразнить народ.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    OT

    Да она будет из числа излишне наглых обьявлять коррупционерами.

    Вобщем коррупция защищена правовиками.



    Так быыыыыыло и так буууудет всеееегдаааа, да-да-дааааа (это я пою)



    Или неугодных*



    Интересно, как там 38 тыщ поживают... Эх



    А так-то сейчас ещё народ походит, а потом перед выборами можно будет прищучить шибко неугодных и даже красиво присесть их (на время) с криками "за корупцию". Ой, то есть "в целях борьбы с коррупцией". Поборцевать красиво, ну так сказать "и хлеба, и зрелищ народу". И волки целы и овцы сыты (или как там?!)



    Зы: Зря я тут схему накидываю, а то вдруг используют



    Ой, а того хуже, если планы раскрыла... тут и посадить могут



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    vertex премия?


    Ню-ню! Ога! Догонят и лично в ручки вложат))

    Сейчас всё веселее КоАП читать, вот там пополняют и пополняют!!)) - Хотя это уже не смешно

  • 55

    55
    1 час назад

    МУДРЫЙ

    А я лично за. Если будем молчать и всё это молча проглатывать, дальше будет хуже, а вообще то куда уже дальше. Украл мешок картошки пять лет получи, украл милеард почёт и слава.Просто не надо дразнить народ.



    Вы та понимаете, что это провокация? Думаете уровень коррупции от митингов зависит. Тут явно все проплачено. Взяточники России борются с коррупцией? И смех и грех, но за едросню голосуем, только не я.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    vertex

    Так, а чего тогда засуетились прикормушечные, если ничего не угрожало их харчеванию?



    Я тут столько веток терпела... Прорвало))) ну и пусть покачают чуток, пар спустят, попугают верхи (тут я - , а не, так - ), только бы не зашли далеко, не покалечились. Как-то больше это не на планы всяких америк похоже.

    А митингующие такие милые в кучках ходят, что-то кричат, особливо когда на заднем фоне блеянье включишь.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    55Ну вот откуда такая безголовая наивность? Неужели протестами можно с коррупцией справиться? Это же очевидный идиотизм.


    верно говорите, сидите по домам, скоро всем ворам станет стыдно и уровень коррупции будет снижаться сам по себе, и без всяких протестов.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ЛайКа

    vertex

    Так, а чего тогда засуетились прикормушечные, если ничего не угрожало их харчеванию?

    Для отчетов в московию покрасоваться, типа мы бдим и не дали этим отъявленным головорезам пошатнуть лодку с отрубями? Не зря довольствие получаем, за счет поборов с населения.



    Я тут столько веток терпела, но пусть покачают чуток, пар спустят, попугают верхи, только бы не зашли далеко.

    Они такие милые в кучках ходят, что-то кричат, особливо когда на заднем фоне блеянье включишь.



    Да, если бы внимание на кучку эту не обращали, они бы рассосались через 5 минут. А тут такую показуху устроили власти, а эти студенты и рады попиариться.

  • 55

    55
    1 час назад

    alex 3

    55

    Ну вот откуда такая безголовая наивность? Неужели протестами можно с коррупцией справиться? Это же очевидный идиотизм.



    верно говорите, сидите по домам, скоро всем ворам станет стыдно и уровень коррупции будет снижаться сам по себе, и без всяких протестов.



    Тогда напишите, как протесты могут повлиять на коррупцию? Скорей всего они ее стимулируют, чем борются с ней. Сидит себе в кабинете взяточник чиновник и угорает над этими бестолковыми протестантами. В итоге он после протестов еще больше требует взяток. Украина - классический пример.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    alex 3

    55

    Ну вот откуда такая безголовая наивность? Неужели протестами можно с коррупцией справиться? Это же очевидный идиотизм.



    верно говорите, сидите по домам, скоро всем ворам станет стыдно и уровень коррупции будет снижаться сам по себе, и без всяких протестов.



    А то что погуляли к чему привело?



    А ну да, я забыла, к пополнению бюджета и поднятию рейтинга АИ



  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    ЛайКа

    alex 3

    55

    Ну вот откуда такая безголовая наивность? Неужели протестами можно с коррупцией справиться? Это же очевидный идиотизм.



    верно говорите, сидите по домам, скоро всем ворам станет стыдно и уровень коррупции будет снижаться сам по себе, и без всяких протестов.


    А то что погуляли к чему привело?

    А ну да, я забыла, к пополнению бюджета и поднятию рейтинга АИ



    Если бы просто погуляли, как Вы говорите, а лозунги зачем было кричать? А зачем оскорблять людей при исполнении?? Так что Вы наверное путаете прогулку со сборищем малолетних людей, которым нечем заняться... А ведь на фото виден образ жизни "протестантов" ...тоннели везде, парни с патлами длинными, худые- потому что в их голове уже давно засели сигареты и алкоголь...спорта в этой молодежи ноль...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    vertex

    Да, если бы внимание на кучку эту не обращали, они бы рассосались через 5 минут. А тут такую показуху устроили власти, а эти студенты и рады попиариться.



    Ну там, на сколько я поняла, оскорбление при исполнении имело место быть. Но как-то ребята не обиделись, по крайней мере в суде)) За что респект, привлекли только самых возбуждённых за нарушение !Закона!. Будь родителем - всыпала, и шнуром, а не ремнём



    Плюс уже радует, что навальнята не теряются, уже бабки на штрафы собирают. Молодцы! Так держать!





  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ЛайКа
    alex 3

    55

    Ну вот откуда такая безголовая наивность? Неужели протестами можно с коррупцией справиться? Это же очевидный идиотизм.



    верно говорите, сидите по домам, скоро всем ворам станет стыдно и уровень коррупции будет снижаться сам по себе, и без всяких протестов.



    А то что погуляли к чему привело?



    А ну да, я забыла, к пополнению бюджета и поднятию рейтинга АИ





    да хоть спокойно уже так воровать не будут, а будут оглядываться...Уже хорошо! А вы думаете одним митингом можно что то решить?! Если власть почувствует , что простым людям уже не все равно, что богатства их страны "элита" тратит на себя, что простым людям достаются жалкие крохи, при этом со всех каналам им внушается что их страна самая богатая в мире.... Медведев уже так спокойно не будет через подставные фонды покупать яхты виллы виноградники, кроссовки и рубашки- это положительный результат. Если люди не будут равнодушны и дальше , то результатов будет больше. Естественно всё должно быть в рамках закона.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    55
    alex 3

    55

    Ну вот откуда такая безголовая наивность? Неужели протестами можно с коррупцией справиться? Это же очевидный идиотизм.



    верно говорите, сидите по домам, скоро всем ворам станет стыдно и уровень коррупции будет снижаться сам по себе, и без всяких протестов.



    Тогда напишите, как протесты могут повлиять на коррупцию? Скорей всего они ее стимулируют, чем борются с ней. Сидит себе в кабинете взяточник чиновник и угорает над этими бестолковыми протестантами. В итоге он после протестов еще больше требует взяток. Украина - классический пример.





    не понятно, как протесты стимулируют коррупцию? поподробнее опишите этот механизм?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь
    ЛайКа

    alex 3

    55

    Ну вот откуда такая безголовая наивность? Неужели протестами можно с коррупцией справиться? Это же очевидный идиотизм.



    верно говорите, сидите по домам, скоро всем ворам станет стыдно и уровень коррупции будет снижаться сам по себе, и без всяких протестов.


    А то что погуляли к чему привело?

    А ну да, я забыла, к пополнению бюджета и поднятию рейтинга АИ



    Если бы просто погуляли, как Вы говорите, а лозунги зачем было кричать? А зачем оскорблять людей при исполнении?? Так что Вы наверное путаете прогулку со сборищем малолетних людей, которым нечем заняться... А ведь на фото виден образ жизни "протестантов" ...тоннели везде, парни с патлами длинными, худые- потому что в их голове уже давно засели сигареты и алкоголь...спорта в этой молодежи ноль...


    проститутки и наркоманы проклятыЯ

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ЛайКа

    Плюс уже радует, что навальнята не теряются, уже бабки на штрафы собирают. Молодцы! Так держать!



    Любопытно, куда пойдут излишне собранные средства?



    Опять же.



    Если кто-то, кое-где у нас порой... ©



    Надо искать кому выгодно!





    ~~ поднятию рейтинга АИ



  • ЛайКа

    ЛайКа
    51 минута назад

    жизньжизниьжизнь

    ЛайКа

    А то что погуляли к чему привело?


    А ну да, я забыла, к пополнению бюджета и поднятию рейтинга АИ



    Если бы просто погуляли, как Вы говорите, а лозунги зачем было кричать? А зачем оскорблять людей при исполнении?? Так что Вы наверное путаете прогулку со сборищем малолетних людей, которым нечем заняться... А ведь на фото виден образ жизни "протестантов" ...тоннели везде, парни с патлами длинными, худые- потому что в их голове уже давно засели сигареты и алкоголь...спорта в этой молодежи ноль...



    А я ещё не до конца высказалась, вроде знаете меня уже немного)) Жизнь весёлая штука

    А ребят жалко, или совсем голову промыли, или им жутко скучно, а когда великим молодым умам скучно - это очень страшно

    За внешний вид, тут так не надо, могу и обидеться. Сама во все цвета красилась и экспериментировала как могла. Выделяться из толпы намного быстрее расширяет границы, даёт свободу, уверенность. Из толпы надо уметь выделяться, тут любая бабка проституткой обзовёт. Нужна броня и умение достойно ответить. Это поверьте не просто)) (пирсинг, а вот тату уже в зрелом и не на открытом, уже для себя).

    Знаете ли среди "мышей" такие водятся, что "недайбоже"

    Просто навальнята, это навальнята. Все разные и любому можно промыть мозг

    Собирайте доказуху, создавайте общественные организации. Боритесь.

    Вон (без всякой иронии, по чесноку) С.Труш, хоть бывает и бездоказательно на кого пальцем тычет со словами "вор", но и запросы организует. Делает что-то.

    А эта парочка или глупа и управляется "дядей" или очень умна и веселится. Потому как знали они, что народу из-за гуляний будет много, зеваки подтянуться (сразу "не менее 250"(с), была бы там, тоже подошла поглазеть-поржать, и что они нарушают Закон, их повяжут и накажут - ЗНАЛИ. Знаете о чём мне это фото говорит? Видите их лица? Страх? Нет - спокойствие и уверенность. Если им дядя всё разжевал, то одно, но если они сами допетрили, то это ППЦ (см. выше)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    40 минут назад

    alex 3

    да хоть спокойно уже так воровать не будут, а будут оглядываться...Уже хорошо!




    Гыг, беспокойные только больше берут




    А вы думаете одним митингом можно что то решить?!




    Противозаконно! Знали и нарушили! Заметьте, не по дурости! Только 2 признали вину!! (Тут страшно)




    Если власть почувствует, что простым людям уже не все равно, что богатства их страны "элита" тратит на себя, что простым людям достаются жалкие крохи, при этом со всех каналам им внушается что их страна самая богатая в мире....




    Надо, чтобы чувствовала. Пока только смешно с этих "пшиков"




    Медведев уже так спокойно не будет через подставные фонды покупать яхты виллы виноградники, кроссовки и рубашки - это положительный результат.




    Вай только Дима? Вай только он? Рафик неуиноуен (только после суда)! Их намного больше))




    Если люди не будут равнодушны и дальше, то результатов будет больше. Естественно всё должно быть в рамках закона.




    Да, по закону! И митинговать надо не только "против коррупции", причин много. Народ должен отстаивать своё мнение и права. Должен бастовать, а мы терпим, молчим. Власть не слышит и зачем слушать-то...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    36 минут назад

    Oldlord

    Надо искать кому выгодно!



    ~~ поднятию рейтинга АИ





    Следующая статья "На выплату штрафов участникам «народного схода» собирают мошенники", "Сбор остановлен, 67 тысяч, из них 10 участники предложили потратить на плакаты"....



  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    34 минуты назад

    ЛайКа

    жизньжизниьжизнь

    ЛайКа

    А то что погуляли к чему привело?


    А ну да, я забыла, к пополнению бюджета и поднятию рейтинга АИ



    Если бы просто погуляли, как Вы говорите, а лозунги зачем было кричать? А зачем оскорблять людей при исполнении?? Так что Вы наверное путаете прогулку со сборищем малолетних людей, которым нечем заняться... А ведь на фото виден образ жизни "протестантов" ...тоннели везде, парни с патлами длинными, худые- потому что в их голове уже давно засели сигареты и алкоголь...спорта в этой молодежи ноль...



    А я ещё не до конца высказалась, вроде знаете меня уже немного)) Жизнь весёлая штука

    А ребят жалко, или совсем голову промыли, или им жутко скучно, а когда великим молодым умам скучно - это очень страшно

    За внешний вид, тут так не надо, могу и обидеться. Сама во все цвета красилась и экспериментировала как могла. Выделяться из толпы намного быстрее расширяет границы, даёт свободу, уверенность. Из толпы надо уметь выделяться, тут любая бабка проституткой обзовёт. Нужна броня и умение достойно ответить. Это поверьте не просто)) (пирсинг, а вот тату уже в зрелом и не на открытом, уже для себя).

    Знаете ли среди "мышей" такие водятся, что "недайбоже"

    Просто навальнята, это навальнята. Все разные и любому можно промыть мозг

    Собирайте доказуху, создавайте общественные организации. Боритесь.

    Вон (без всякой иронии, по чесноку) С.Труш, хоть бывает и бездоказательно на кого пальцем тычет со словами "вор", но и запросы организует. Делает что-то.

    А эта парочка или глупа и управляется "дядей" или очень умна и веселится. Потому как знали они, что народу из-за гуляний будет много, зеваки подтянуться (сразу "не менее 250"(с), была бы там, тоже подошла поглазеть-поржать, и что они нарушают Закон, их повяжут и накажут - ЗНАЛИ. Знаете о чём мне это фото говорит? Видите их лица? Страх? Нет - спокойствие и уверенность. Если им дядя всё разжевал, то одно, но если они сами допетрили, то это ППЦ (см. выше)



    Вот там где вы про внешний вид и выделиться говорили, соглашусь...Если человеку не хватает внимания и привлечь его только за счет неординарной внешности...Именно к таким подросткам считаю, что нужно уделять больше внимания...

  • Oldlord

    Oldlord
    29 минут назад

    ЛайКа

    Oldlord

    Надо искать кому выгодно!



    ~~ поднятию рейтинга АИ





    Следующая статья "На выплату штрафов участникам «народного схода» собирают мошенники", "Сбор остановлен, 67 тысяч, из них 10 участники предложили потратить на плакаты"....



    Блин... Жалко не могу с рабочего места надолго отлучиться.



    А то бы с ящичком постоял возле универмага, пособирал бы "на штрафы" малолетним правонарушителям!



  • alex 3

    alex 3
    20 минут назад

    ЛайКа
    alex 3

    да хоть спокойно уже так воровать не будут, а будут оглядываться...Уже хорошо!




    Гыг, беспокойные только больше берут




    А вы думаете одним митингом можно что то решить?!




    Противозаконно! Знали и нарушили! Заметьте, не по дурости! Только 2 признали вину!! (Тут страшно)




    Если власть почувствует, что простым людям уже не все равно, что богатства их страны "элита" тратит на себя, что простым людям достаются жалкие крохи, при этом со всех каналам им внушается что их страна самая богатая в мире....




    Надо, чтобы чувствовала. Пока только смешно с этих "пшиков"




    Медведев уже так спокойно не будет через подставные фонды покупать яхты виллы виноградники, кроссовки и рубашки - это положительный результат.




    Вай только Дима? Вай только он? Рафик неуиноуен (только после суда)! Их намного больше))




    Если люди не будут равнодушны и дальше, то результатов будет больше. Естественно всё должно быть в рамках закона.




    Да, по закону! И митинговать надо не только "против коррупции", причин много. Народ должен отстаивать своё мнение и права. Должен бастовать, а мы терпим, молчим. Власть не слышит и зачем слушать-то...


    устаканится всё. Люди поймут как надо вести себя на митингах. Власть поймет что так нагло воровать -чревато, да и рано или поздно поймет, что деньги то наворованные с собой в могилу не утащишь, и ни какая свечка твои грехи не облегчит. Просто наша страна еще в начале пути и болеем детскими болезнями радикализма.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    16 минут назад

    жизньжизниьжизнь

    Именно к таким подросткам считаю, что нужно уделять больше внимания...




    Тут у вас печальный опыт? Вам разрешали выделяться?



    У меня в большинстве опыт интересный и положительный, это люди с нестандартным миром внутри, а он у всех разный, нет двух одинаковых и никогда не будет. И боюсь, что вы относитесь к ним с жалостью "не хватает внимания", но не любят инакомыслящие когда к ним с жалостью относятся, никто не любит. И боюсь тогда не позволят себя понять. Они просто не боятся показать, что они другие и чем-то увлекаются. А некоторые не показывают, а тихо расчленяют за углом животных или избивают одноклассников.



    Повторюсь, выделяться (хоть как-нибудь), значит вызывать у других агрессию, точнее быть готовым, что она появится. Среди внешне отличных - больше солнечных людей, зачастую они творцы-романтики (все пришиблены по-своему и не скрывают этого), среди них больше истинных пацифистов, чем среди всяких волонтеров. Не обязательно сидеть в библиотеке и ходить в тройке, чтобы иметь мозг



  • ЛайКа

    ЛайКа
    13 минут назад

    Oldlord

    Блин... Жалко не могу с рабочего места надолго отлучиться.

    А то бы с ящичком постоял возле универмага, пособирал бы "на штрафы" малолетним правонарушителям!



    Оне вам не поверютЬ

    Оне понимаютЬ, что от солдата - только солдатского!

    А я за руки подержу

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    11 минут назад

    Молодцы, молодежь! Так держать! За вами будущее! Всех не пересажают! А судей, кто выносит заведомо неправомерные решения, новая власть призовет к ответу: будут сидеть за заведомо вынесенные незаконные решения!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    ЛайКа

    Oldlord

    Блин... Жалко не могу с рабочего места надолго отлучиться.

    А то бы с ящичком постоял возле универмага, пособирал бы "на штрафы" малолетним правонарушителям!



    Оне вам не поверютЬ

    Оне понимаютЬ, что от солдата - только солдатского!

    А я за руки подержу



    Я умею быть убедительным.



  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    ПшёлТы

    Молодцы, молодежь! Так держать! За вами будущее! Всех не пересажают!



    А все и не полезут тупить! )))



  • 55

    55
    8 минут назад

    alex 3

    55

    alex 3

    55

    Ну вот откуда такая безголовая наивность? Неужели протестами можно с коррупцией справиться? Это же очевидный идиотизм.


    верно говорите, сидите по домам, скоро всем ворам станет стыдно и уровень коррупции будет снижаться сам по себе, и без всяких протестов.


    Тогда напишите, как протесты могут повлиять на коррупцию? Скорей всего они ее стимулируют, чем борются с ней. Сидит себе в кабинете взяточник чиновник и угорает над этими бестолковыми протестантами. В итоге он после протестов еще больше требует взяток. Украина - классический пример.



    не понятно, как протесты стимулируют коррупцию? поподробнее опишите этот механизм?



    С данным вопросом я бы вас к Порошенко послал. Он отлично отработал этот механизм. Так что по сравнению с ними наши чиновники нечета им.



  • Robin

    Robin
    2 минуты назад

    ПшёлТы

    ....новая власть призовет к ответу: будут сидеть за заведомо вынесенные незаконные решения!!!



    И тут мне вспомнился Бейн с Лигой Теней из Темного рыцаря: Возрождение легенды.

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