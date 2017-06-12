Местами дождь и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 15 июня

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В Амурской области 15 июня установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, днем усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит 12…17 градусов выше нуля, местами – плюс 4…9 градусов. Днем термометры покажут 27…32 градуса тепла, местами – плюс 19…24.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер ночью наберет скорость 3-8 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 14…16 градусов тепла, днем – плюс 27…29, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL