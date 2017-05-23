На Марсе обнаружено вещество, похожее на снег

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Японские учёные рассказали об обнаружении необычного снега на Марсе современными посадочными аппаратами и космическими зондами. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам специалистов, уникальное вещество, напоминающее земной снег, возникает из-за регулярных перепадов давления в атмосфере Красной планеты. Безусловно, состав марсианского «снега» отличается от того, что выпадает на нашей планете – он состоит из двуокиси углерода и имеет особую кристаллическую структуру.

Учёные также напомнили, что средняя температура на Марсе значительно ниже, чем на Земле. Это является препятствием не только для работы техники, но и возможной колонизации планеты. При этом исследователи надеются, что человечеству рано или поздно удастся покорить Красную планету.

Как сообщало Амур.инфо, ранее американский инженер Роберт Зубрин предложил создать на Марсе парниковый эффект. По его словам, это создаст пригодную для жизни человека атмосферу, что в дальнейшем поможет провести колонизацию планеты.

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Алексей Воскобойников