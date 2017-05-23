Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:46 0

На Марсе обнаружено вещество, похожее на снег

На Марсе обнаружено вещество, похожее на снег
Фото: topnews.ru

Японские учёные рассказали об обнаружении необычного снега на Марсе современными посадочными аппаратами и космическими зондами. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам специалистов, уникальное вещество, напоминающее земной снег, возникает из-за регулярных перепадов давления в атмосфере Красной планеты. Безусловно, состав марсианского «снега» отличается от того, что выпадает на нашей планете – он состоит из двуокиси углерода и имеет особую кристаллическую структуру.

Учёные также напомнили, что средняя температура на Марсе значительно ниже, чем на Земле. Это является препятствием не только для работы техники, но и возможной колонизации планеты. При этом исследователи надеются, что человечеству рано или поздно удастся покорить Красную планету.

Как сообщало Амур.инфо, ранее американский инженер Роберт Зубрин предложил создать на Марсе парниковый эффект. По его словам, это создаст пригодную для жизни человека атмосферу, что в дальнейшем поможет провести колонизацию планеты.

Просмотров всего: 60

#космос #наука

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире 3

Учёные предлагают создать на Марсе парниковый эффект
В России и мире

Учёные: в ближайшие столетия Земля столкнётся с другой крупной планетой
Общество 2

Пётр I родился 345 лет назад
В России и мире

В Китае показали птенца, застывшего в янтаре 99 миллионов лет назад (видео)