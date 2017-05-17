«Тачки 3», «Очень плохие девчонки», «Весь этот мир»: кинопремьеры недели

Фото: europe-cinema.ru

На этой неделе благовещенские кинотеатры подготовили для горожан пять киноновинок. Это мультфильм «Тачки 3», «черная» комедия со Скарлетт Йоханссон в главной роли «Очень плохие девчонки», мелодрама «Весь этот мир», французская комедия «Жмот» и фантастический фильм «Орбита 9». Амур.инфо рассказывает об очередных премьерах в кино.

Тачки 3

Полнометражный компьютерный анимационный фильм производства Pixar Animation Studios, выпущенный Walt Disney Pictures. Является продолжением мультфильмов 2006 года и 2011 года, а также режиссёрским дебютом Брайана Фи, который озвучивал одну из ролей в первых «Тачках».

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

Актеры: Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, Нэйтан Филлион. Режиссер: Брайан Фи.

Мультфильм покажут в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», в АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

Очень плохие девчонки

Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт МакКиннон, Деми Мур, Джиллиан Белл. Режиссер: Люсия Аньелло.

Фильм можно посмотреть в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова» и киноцентре «Благовещенск».

Весь этот мир

Мелодрама режиссёра Стеллы Мэги по одноимённой книге Николы Юна. Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица… а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя.

Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе… даже если это означает потерять все.

Актеры: Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера. Режиссер: Стелла Меги.

Фильм покажут в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова» и киноцентре «Благовещенск».

Жмот

Французская комедия от режиссера «Право на "лево"». Франсуа Готье – виртуозный скрипач. Но за талант, как водится, надо платить. У музыканта серьезный недостаток: он невероятно скуп. Мания экономить превращает его в одержимого, а любой платеж ввергает в панический ужас. Но однажды его жизнь резко меняется.

Актеры: Дэни Бун, Лоранс Арне, Ноэми Шмидт, Патрик Ридремонт, Кристоф Канар. Режиссер: Фред Кавайе.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов.

Орбита 9

Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта – 20-летнюю Элену только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения, на корабль прибывает Алекс – первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не знает, что все происходящее с ней – часть большого научного эксперимента и им придется вместе бороться за свое существование с могущественной корпорацией.

Актеры: Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес Парра, Белен Руэда. Режиссер: Хатем Храиче.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов.

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.

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Екатерина PL