В Благовещенске из-за соревнований закроют для судов участок Зеи

Фото: 28.mchs.gov.ru

В четверг, 15 июня, в Благовещенске временно закроют для движения маломерных судов участок реки Зеи. Здесь будут проходить водно-моторные соревнования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Так, с 10:00 до 14:00 15 июня будет закрыт участок Зеи с 0 по 4 километры. В соревнованиях, которые пройдут здесь, будут участвовать государственные инспекторы ГИМС и спасатели поисково-спасательных подразделений Амурской области.

Состязания станут десятыми по счету. Они носят статус международных, поскольку в них впервые примет участие команда Хэйхэского управления морской безопасности. Организатором выступает Главное управление МЧС России по Амурской области.

Участникам предстоит соревноваться в маневрировании на моторных лодках и гидроциклах, командной эстафете, в спасении утопающего и оказании первой помощи.

Соревнования начнутся 15 июня в 09:00 по адресу: улица Амурская, 1.

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Александр Авдеев