Исследование: за один поход в магазин россияне тратят в среднем 512 рублей

Фото: retail-loyalty.org

Один поход в магазин обходится россиянам в среднем в 512 рублей. Таковы данные исследования, проведённого холдингом Romir, передаёт «Лента.ру». Специалисты отметили плавное снижение среднего чека с начала этого года и обратили внимание на усиление этой тенденции в мае.

Так, если в период с января по апрель средний чек терял по 2-3 рубля по отношению к предыдущему 30-дневному периоду, то в мае сумма сократилась на 12 рублей по отношению к апрелю, что составило 2,3 %. При этом, в сравнении с маем 2016 года, чек прибавил 25 рублей (5 %).

Причину сокращения единоразовых трат аналитики видят в том, что наши соотечественники стали чаще ходить за покупками, посещать больше разных магазинов в поисках выгодной цены. В результате в каждой отдельной торговой точке покупатели платят меньше, но в течение месяца при этом тратят больше.

Также по результатам исследования стало ясно, что в Москве средний чек сократился и составил 677 рублей по сравнению с 689 рублями в апреле. В Санкт-Петербурге замечена обратная тенденция: здесь средний чек показывает устойчивый рост, в мае он достиг 716 рублей по сравнению с 698 рублями в предыдущем месяце.

Индекс «среднего чека» рассчитывается на основе данных о покупках 30 тысяч россиян в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

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#жизнь #торговля #финансы

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Алексей Воскобойников