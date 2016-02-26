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сегодня, 11:05 0

В Сковородине электричество дали почти во всех домах

В Сковородине электричество дали почти во всех домах
Фото: РИА Новости

В Приамурье продолжаются работы по восстановлению подачи электричества в дома после удара стихии. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, уже почти полностью подключен к электричеству город Сковородино. Без света пока остаются 34 дома, в которых проживают 380 человек, в том числе 80 детей.

14июня замену упавших электрических опор проведут в населенных пунктах Тахтамыгда и Солнечный. В поселке Уруша специалисты поменяют трансформаторную подстанцию.

По состоянию на 10:00 14 июня без электроэнергии продолжают оставаться 665 жилых домов в шести населенных пунктах. В этих домах проживает 2 781 человек, в том числе 629 детей.

С 13 по 19 июня все силы и средства Сковородинского районного звена Амурской областной территориальной системы РСЧС переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 13 июня в восьми населенных пунктах Амурской области произошло частичное аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 8,5 тысячи человек.

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#погода #происшествия #Сковородино #энергетика

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