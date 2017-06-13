Вашингтон впервые за 25 лет не поздравил посольство РФ с Днём России

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В посольстве России в США отметили, что впервые за долгие годы ими не было получено поздравление от американских властей с Днём России. Об этом РИА Новости рассказал представитель дипведомства Николай Лахонин.

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днём России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», – заявил он.

Ранее два источника информагентства в дипломатических кругах рассказали, что впервые за 25 лет российским посольством в США Вашингтон не поздравил их с Днём России.

Примечательно, что даже в 2014 году, в разгар украинского кризиса, занимавший тогда пост госсекретаря США Джон Керри обратился к россиянам с поздравлением по случаю национального праздника – «годовщины мирного основания суверенной Российской Федерации». Керри говорил тогда «о великих творениях русской литературы, музыки и искусства, которые тронули сердца людей по всему миру». Шеф американской дипломатии даже вспомнил, что в 2014 году исполнилось 200 лет со дня рождения Лермонтова, 215 – Пушкина и 100 лет со дня выхода второго поэтического сборника Анны Ахматовой «Чётки». Представитель США в своей речи пожелал американцам и россиянам «мирного будущего».

В 2017 году его преемник на посту Рекс Тиллерсон признал, выступая в сенате, что отношения между США и России «находятся на самом низком уровне за всю историю». При этом он добавил, что в Белом доме надеются это исправить.

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#политика #праздники #США

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Алексей Воскобойников