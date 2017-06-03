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сегодня, 10:52 0

На Амур.инфо проходит рок-фотоконкурс

На Амур.инфо проходит рок-фотоконкурс
Фото:ekb.kassy.ru

15 июня в Общественно-культурном центре состоится концерт Ольги Кормухиной и Алексея Белова. Рок-певцы покажут благовещенцам программу «Индиго». Амур.инфо предлагает читателям принять участие в конкурсе и выиграть два билета на концерт.

В комментариях к этой новости редакция предлагает разместить фотографии в рок-стиле. Изображения должны быть оригинальными, не из просторов Всемирной сети.

Имя победителя будет названо в четверг, 15 июня, в полдень. С ним свяжется сотрудник редакции и объяснит, когда и где забрать выигрыш.

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#конкурсы #концерты #шоу-бизнес

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