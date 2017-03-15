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На Амур.инфо проходит онлайн-конференция Сергея Логвинова

На Амур.инфо проходит онлайн-конференция Сергея Логвинова

Читатели Амур.инфо смогут задать интересующие их вопросы руководителю творческого объединения «ЛИК» телекомпании «Альфа-канал» Сергею Логвинову. Сергей Васильевич принимает участие в онлайн-конференции.

Сергей Логвинов в журналистике уже 33 года. С 1991 года работает на телевидении. Был автором и ведущим множества передач – от политизированного «ЛИКа» до «звёздных» интервью.

Как ведущий и журналист Сергей Васильевич никого не оставляет равнодушным, а в рейтингах амурских телеведущих он много лет занимает верхние строчки.

В онлайн-конференции журналист расскажет, легко ли работать со «звездами», как завести дружеские знакомства в столичном бомонде и как личная переписка с Киркоровым привела к эксклюзивной встрече в Благовещенске. Свои вопросы можно задавать здесь.

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#концерты #культура #праздники #ТВ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Рейтинг амурских телеведущих?))))))) кончайте уже....

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