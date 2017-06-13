Две аварии, двое пострадавших: сводка ДТП в Приамурье за 13 июня

Фото: kremlinpress.com

Во вторник, 13 июня, на территории Амурской области в двух дорожно-транспортных происшествиях два человека получили травмы различной степени тяжести. Аварии с пострадавшими зарегистрированы в Благовещенске и Благовещенском районе. Всего в городе и районе за минувший день оформлено 35 ДТП с материальным ущербом.

В 10:00 в Благовещенском районе водитель 1972 года рождения, находясь за рулем Nissan Otti, не выбрал безопасную скорость движения не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. Он получил травмы.

В 23:50 в Благовещенске водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем Toyota LiteAce Noah. От удара автомобиль Toyota LiteAce Noah отбросило на встречный Nissan Skyline. Травмирован пассажир 1987 года рождения из «ниссана». По факту обоих ДТП ведётся проверка.

Всего на территории региона 13 июня пресечено 537 нарушений правил дорожного движения – в 17 случаях водители управляли транспортом в состоянии опьянения, 32 превысили установленную скорость движения, 6 водителей нарушили правила перевозки детей в транспортных средствах, 75 пешеходов пренебрегли соблюдением ПДД. Кроме этого, 4 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами с тонированными стеклами и 2 водителя – за управление автомобилем с превышением уровня шума.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Екатерина PL