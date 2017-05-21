Вещание «Эха Москвы в Благовещенске» восстановлено

Радиостанция «Эхо Москвы в Благовещенске» возобновила вещание. Сейчас в эфир выходят программы московской редакции, в полдень выйдут ведущие благовещенской редакции. Сигнал прервался в 19 часов 13 июня. Из-за грозы оборудование вышло из строя. К 10:00 14 июня техническая служба восстановила вещание.

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», заместитель председателя правления Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Валерий Вощевоз. Он расскажет об инициативах и изменениях в сфере законодательных льгот для ветеранов боевых действий.

Ведущие дневного эфира Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5

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Нино Кохреидзе