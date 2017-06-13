На благовещенском перекрестке, где отключили светофор, снесли дерево и сбили пешехода

Фото: ИА «Сканер»

Обновлено: 14:22



В среду утром, 14 июня, в Благовещенске на перекрестке улиц Шевченко и Красноармейской столкнулись две машины. В результате одна из них вылетела на тротуар, где снесла дерево и сбила пешехода. Как сообщало Амур.инфо, на этом и еще трех городских перекрестках 14 июня не работают светофоры.

Микроавтобус Mazda Bongo Friendee следовал по улице Шевченко от Октябрьской в сторону Горького, по главной дороге. Легковушка Toyota Premio ехала по Красноармейской от 50-летия Октября в сторону Калинина – по второстепенной. На перекрестке Шевченко – Красноармейской машины столкнулись.

Как сообщает ИА «Сканер», от удара легковушку отбросило на тротуар, где она сбила пешехода и повалила дерево. Пострадавшей оказалась пенсионерка 1938 года рождения. Ее с переломом основания черепа доставили в больницу.

Как стало известно позже, пожилая женщина скончалась.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев