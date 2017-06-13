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На благовещенском перекрестке, где отключили светофор, снесли дерево и сбили пешехода

На благовещенском перекрестке, где отключили светофор, снесли дерево и сбили пешехода
Фото: ИА «Сканер»

Обновлено: 14:22

В среду утром, 14 июня, в Благовещенске на перекрестке улиц Шевченко и Красноармейской столкнулись две машины. В результате одна из них вылетела на тротуар, где снесла дерево и сбила пешехода. Как сообщало Амур.инфо, на этом и еще трех городских перекрестках 14 июня не работают светофоры.

Микроавтобус Mazda Bongo Friendee следовал по улице Шевченко от Октябрьской в сторону Горького, по главной дороге. Легковушка Toyota Premio ехала по Красноармейской от 50-летия Октября в сторону Калинина – по второстепенной. На перекрестке Шевченко – Красноармейской машины столкнулись.

Как сообщает ИА «Сканер», от удара легковушку отбросило на тротуар, где она сбила пешехода и повалила дерево. Пострадавшей оказалась пенсионерка 1938 года рождения. Ее с переломом основания черепа доставили в больницу.

Как стало известно позже, пожилая женщина скончалась.

Просмотров всего: 3733

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    От удара легковушку отбросило на тротуар, где она сбила пешехода и повалила дерево. Пострадавшей оказалась пенсионерка 1938 года рождения. Ее с переломом основания черепа доставили в больницу.

    Первый пошел ...

  • Кто? я?

    Кто? я?
    4 часа назад

    так работает же светофор на фото

  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    Безмозглые менеджеры, руководящие городом. Поставьте регулировщиков, пока еще больше жертв нет

  • S kak $

    S kak $
    4 часа назад

    Безмозглым водителям хоть 100 регулировщиков поставь, толку то

  • Ser_86

    Ser_86
    4 часа назад

    Моя мечта начинает сбываться.;-)))

    Убрать все светофоры в городе. Дебилы перебьются и спустя некоторое время на дорогах воцарится гармония и благодать. Останутся только нормальные водители. Или дебилы эволюционируют в водителей (но это вряд ли)

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Ser_86

    Моя мечта начинает сбываться.;-))) Убрать все светофоры в городе. Дебилы перебьются и спустя некоторое время на дорогах воцарится гармония и благодать. Останутся только нормальные водители. Или дебилы эволюционируют в водителей (но это вряд ли)



    А ничего, что пока все дебилы перебьются, пострадают совершенно непричастные люди?



    Сколько ещё ДТП в городе надо, чтобы ГИБДД начало регулировать перекрёстки и обеспечивать безопасность на дорогах города?



  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    3 часа назад

    Сегодня сама утром 50 лет по Горького с трудом пересекла... в нашем городе без регулировщика уже никак! Бабушку жалко очень, путь поправляется...

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Перелом основания черепа((((.Это очень серьезно а для пожилого человека....

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    При отключении светофора, ограничение скорости в черте города отменяется? Этих дятлов обоих посадить надо...

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    Я звонил по этому поводу в ГИБДД и говорил что движение затруднено, пусть выставляют регулировщика, на что мне дежурный ответил что машины разъезжаются самостоятельно.

    Вот пусть теперь следственный комитет занимается сотрудниками гос автоинспекции за бездействия.

  • MAZAI

    MAZAI
    2 часа назад

    Проблема не в светофорах, а в головах

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    MAZAI

    Проблема не в светофорах, а в головах



    +100!

    ужасно в Благовещенске водят машины

    начать маневр на красный - норма!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ЖОРДЖio

    Я звонил по этому поводу в ГИБДД и говорил что движение затруднено, пусть выставляют регулировщика, на что мне дежурный ответил что машины разъезжаются самостоятельно. Вот пусть теперь следственный комитет занимается сотрудниками гос автоинспекции за бездействия.



    Так бабуле с кого бабло выбивать за лечение и прочие расходы?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    скорость 40 км/ч - залог безаварийной езды.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Бодрячок

    Безмозглые менеджеры, руководящие городом. Поставьте регулировщиков, пока еще больше жертв нет



    Безмозглые это водители, которые летят не видя куда и не видят ничего на своем пути...Думаю, что тот, кто мчался по Красноармейской-был уверен, что она главная относительно Шевченко, вот и результат...Что знаки на дорогах -для некоторых водителей сущая ерунда. А насчет манеры езды, наши водители действительно водят машины отвратительно...Не все конечно, но многие...

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Регулировать проблемные перекрестки - это обязанность ГИБДД. И дело тут не в безмозглости (что я не отрицаю), а в том, что необходимо обезопасить всех участников движения, в том числе и вот таких пешеходов!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Kats

    Регулировать проблемные перекрестки - это обязанность ГИБДД. И дело тут не в безмозглости (что я не отрицаю), а в том, что необходимо обезопасить всех участников движения, в том числе и вот таких пешеходов!



    В чем заключается проблемность данного перекрестка?! В том, что если выключить светофор, то туши свет...водятлы как слепые кроты?! Или в чем проблемность, не ясно... А по поводу обязанностей- а у водителей и не только этих соблюдать ПДД, чего в данном случае не наблюдается....Смешно становится от того, что все Вам кругом обязаны, вот только о своих обязанностях перед друг другом все как то умалчивают...

    В данном случае видно, что Примяха свои "обязанности" не выполнила...Что дальше ?! Не возникает у Вас вопросов к водителю, почему он не выполняет свои "обязанности"?

  • full

    full
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    Kats

    Регулировать проблемные перекрестки - это обязанность ГИБДД. И дело тут не в безмозглости (что я не отрицаю), а в том, что необходимо обезопасить всех участников движения, в том числе и вот таких пешеходов!



    В чем заключается проблемность данного перекрестка?! В том, что если выключить светофор, то туши свет...водятлы как слепые кроты?! Или в чем проблемность, не ясно... А по поводу обязанностей- а у водителей и не только этих соблюдать ПДД, чего в данном случае не наблюдается....Смешно становится от того, что все Вам кругом обязаны, вот только о своих обязанностях перед друг другом все как то умалчивают...

    В данном случае видно, что Примяха свои "обязанности" не выполнила...Что дальше ?! Не возникает у Вас вопросов к водителю, почему он не выполняет свои "обязанности"?



    Может, потому, что ему продал права сотрудник ГИБДД?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    full

    жизньжизниьжизнь

    Kats

    Регулировать проблемные перекрестки - это обязанность ГИБДД. И дело тут не в безмозглости (что я не отрицаю), а в том, что необходимо обезопасить всех участников движения, в том числе и вот таких пешеходов!



    В чем заключается проблемность данного перекрестка?! В том, что если выключить светофор, то туши свет...водятлы как слепые кроты?! Или в чем проблемность, не ясно... А по поводу обязанностей- а у водителей и не только этих соблюдать ПДД, чего в данном случае не наблюдается....Смешно становится от того, что все Вам кругом обязаны, вот только о своих обязанностях перед друг другом все как то умалчивают...

    В данном случае видно, что Примяха свои "обязанности" не выполнила...Что дальше ?! Не возникает у Вас вопросов к водителю, почему он не выполняет свои "обязанности"?



    Может, потому, что ему продал права сотрудник ГИБДД?



    А может все потому, что обучение и манера езды уже опытных водителей отличается...Сдав экзамен и получив права, ты знаешь правила и знаки, как отче наш и придерживаешься их...а посади водителя с 10-летним стажем и пусть сдаст онлайн-экзамен в 20 вопросов, НЕ СДАСТ! Потому что расслабляются и бдительность на дорогах проходит, а в итоге-деградация водителей налицо.

  • full

    full
    1 час назад

    И один вопрос следом - почему этот микрик стоял, загораживая более чем полосу движения, как минимум полтора часа? Это что - нормальная работа ГИБДД?

  • full

    full
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    full

    жизньжизниьжизнь

    Kats

    Регулировать проблемные перекрестки - это обязанность ГИБДД. И дело тут не в безмозглости (что я не отрицаю), а в том, что необходимо обезопасить всех участников движения, в том числе и вот таких пешеходов!



    В чем заключается проблемность данного перекрестка?! В том, что если выключить светофор, то туши свет...водятлы как слепые кроты?! Или в чем проблемность, не ясно... А по поводу обязанностей- а у водителей и не только этих соблюдать ПДД, чего в данном случае не наблюдается....Смешно становится от того, что все Вам кругом обязаны, вот только о своих обязанностях перед друг другом все как то умалчивают...

    В данном случае видно, что Примяха свои "обязанности" не выполнила...Что дальше ?! Не возникает у Вас вопросов к водителю, почему он не выполняет свои "обязанности"?



    Может, потому, что ему продал права сотрудник ГИБДД?



    А может все потому, что обучение и манера езды уже опытных водителей отличается...Сдав экзамен и получив права, ты знаешь правила и знаки, как отче наш и придерживаешься их...а посади водителя с 10-летним стажем и пусть сдаст онлайн-экзамен в 20 вопросов, НЕ СДАСТ! Потому что расслабляются и бдительность на дорогах проходит, а в итоге-деградация водителей налицо.



    А может потому, что вместо того, чтобы выставить регулировщика ГИБДД шакалит на составлении никчемных протоколов за несоблюдение правил перехода?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    55 минут назад

    full

    жизньжизниьжизнь

    full

    жизньжизниьжизнь

    Kats

    Регулировать проблемные перекрестки - это обязанность ГИБДД. И дело тут не в безмозглости (что я не отрицаю), а в том, что необходимо обезопасить всех участников движения, в том числе и вот таких пешеходов!



    В чем заключается проблемность данного перекрестка?! В том, что если выключить светофор, то туши свет...водятлы как слепые кроты?! Или в чем проблемность, не ясно... А по поводу обязанностей- а у водителей и не только этих соблюдать ПДД, чего в данном случае не наблюдается....Смешно становится от того, что все Вам кругом обязаны, вот только о своих обязанностях перед друг другом все как то умалчивают...

    В данном случае видно, что Примяха свои "обязанности" не выполнила...Что дальше ?! Не возникает у Вас вопросов к водителю, почему он не выполняет свои "обязанности"?



    Может, потому, что ему продал права сотрудник ГИБДД?



    А может все потому, что обучение и манера езды уже опытных водителей отличается...Сдав экзамен и получив права, ты знаешь правила и знаки, как отче наш и придерживаешься их...а посади водителя с 10-летним стажем и пусть сдаст онлайн-экзамен в 20 вопросов, НЕ СДАСТ! Потому что расслабляются и бдительность на дорогах проходит, а в итоге-деградация водителей налицо.



    А может потому, что вместо того, чтобы выставить регулировщика ГИБДД шакалит на составлении никчемных протоколов за несоблюдение правил перехода?



    Я Вас умоляю, а это разве не работа? и не выполнение своих рабочих обязанностей? Ну если у нас народ-тупой...даже пешеходы не соблюдают ПДД-о чем мы говорим тогда?

    Ну и на последок, переаттестация, как мы видим прошла на УРА, товарищи! бюрократия растет, количество сотрудников сократилось...

    Так что соблюдайте ПДД и будет Вам счастье...Прежде всего будьте честны перед самим собой и перед другими- выполняйте свои обязанности, а после требуйте к себе должного отношения...

    А то пошел народ, даже здесь есть очевидные виновные люди, но нет же виноваты ГИБДД, что один крот -не пропустил другого, хотя был обязан...

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

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    ГИБДД шакалит на составлении никчемных протоколов за несоблюдение правил перехода?


    Отчего же никчёмных?



    Пехота тоже создаёт угрозу жизни и здоровью, бродя по проезжей части, где ей вздумается!



    Думаю, камеры фото- и видеофиксации на каждом переке смогли бы отчасти решить проблему и борьбы с нарушителями ПДД, и наполняемостью (на первом этапе) бюджета, и освободили бы инспекторов для работы на перекрёстках в случае отключения светофоров.



    Благо, опыт такой уже имеется в городах Дальнего Востока!



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