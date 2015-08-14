Погода установила температурный рекорд в Благовещенске

Фото: news.gisher.ru

Во вторник, 13 июня, в Благовещенске был установлен температурный рекорд. Максимальная температура воздуха в городе составила +34 градуса. Об этом пишут «Метеовести».

Прежнее достижение этой даты – +33,7 градуса – продержалось 31 год. Такую температуру воздуха в областной столице фиксировали в 1986 году.

В ближайшие дни в Амурской области и на западе Хабаровского края сохранится жаркая погода без осадков.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 13 июня в некоторых районах Благовещенска наблюдался очень интенсивный град, который оказался непродолжительным.

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#погода

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Александр Авдеев