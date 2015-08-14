Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:58 0

Погода установила температурный рекорд в Благовещенске

Погода установила температурный рекорд в Благовещенске
Фото: news.gisher.ru

Во вторник, 13 июня, в Благовещенске был установлен температурный рекорд. Максимальная температура воздуха в городе составила +34 градуса. Об этом пишут «Метеовести».

Прежнее достижение этой даты – +33,7 градуса – продержалось 31 год. Такую температуру воздуха в областной столице фиксировали в 1986 году.

В ближайшие дни в Амурской области и на западе Хабаровского края сохранится жаркая погода без осадков.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 13 июня в некоторых районах Благовещенска наблюдался очень интенсивный град, который оказался непродолжительным.

Просмотров всего: 1147

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Местами дождь и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 15 июня
Общество

В Сковородине электричество дали почти во всех домах
Общество

Эти летние дожди: прогноз погоды в Амурской области на 14 июня
Происшествия

Без электричества после грозы остались 8,5 тысячи амурчан